剛過完2歲生日！英男童找「收編2個月」的比特犬玩…30秒後爆頭慘死

國際中心／綜合報導

一名英籍2歲男童里昂（Leon Dulia）與家人同住希臘札金索斯島（Zakynthos），一家人才剛幫里昂慶生一週就發生恐怖憾事，里昂趁父母在忙時，跑到花園找家中飼養的比特犬遊玩，結果比特犬兇性大發，狠咬里昂頭部，短短30秒內，里昂就被活活咬死，目前該犬隻已遭當局扣押，全案仍在調查中。

綜合外媒報導，狗咬人意外發生於6日，當時里昂與父母一同購物返家，就在父母忙著收拾東西時，里昂跑到自家花園內找被栓住、剛收編2個月的比特犬遊玩，結果不到30秒，里昂就被比特犬咬傷頭部，當場失去生命跡象，經送醫搶救不治。

里昂母親羅比（Robbie Deeth）表示，這隻比特犬本來是隻流浪狗，2個月前才被里昂父親從街道上撿回家照顧，當時這隻狗瘦得只剩皮包骨，在他們精心照顧後才恢復健康。羅比強調這隻比特犬之前從未出現攻擊行為，里昂常常跟牠一起玩，懷疑是附近獵人狩獵的槍聲、口哨聲及獵犬吠叫聲嚇到比特犬引發悲劇。

羅比悲痛表示，11月27日一家人才剛替里昂歡慶2歲生日，沒想到短短一個禮拜就發生憾事，她強調若知道有危險，決不會讓孩子跟比特犬玩耍，但現在一切都來不及。目前當地警方已扣押該比特犬，全案仍在調查中。

