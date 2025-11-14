剛開不到2週! 宜蘭汽車美容店慘淹 裝潢泡水.機具全壞

生活中心／綜合報導

宜蘭大淹水，連冬山鄉都成了一片汪洋，當地一家剛開不到兩星期的汽車美容店，壁紙泡水隆起，高價的機具也都壞了，損失10-20萬，恐怕要兩個月才能恢復，業者的阿嬤，說起年輕人才剛創業，就遇到水災不捨落淚。

汽車美容業者邱先生：「啊毀了。」車子泡水，連摩托車都浮在水面上，宜蘭周二淹水高達100公分，讓老闆的心都在淌血，因為才開不到兩個星期的汽車美容店，全毀了，汽車美容業者邱先生：「裝潢都已經翹起來。」

才剛開店！宜蘭冬山汽車美容店慘淹 裝潢泡水、高價機具全壞

業者預估損失起碼１０－２０萬（圖／民視新聞）





剛貼好的壁紙泡水隆起，連門都關不起來，高價的機具也壞光光，當初開店投入快60萬，只能忍痛丟掉。汽車美容業者邱先生：「一定會心疼啊，但也是15年才遇到這種事情，那也無奈，但是人跟貓都平安就好了，是要再花個兩個月，（有預估說可能要再投入多少錢），預估應該也是十幾二十萬的金額。」

才剛開店！宜蘭冬山汽車美容店慘淹 裝潢泡水、高價機具全壞

宜蘭冬山開業不到兩周的汽車美容店，壁紙泡水隆起，高價的機具也都壞了





心血全毀，只能再花錢重新裝潢，阿嬤也捨不得乖孫流下眼淚。邱先生阿嬤：「想說我的阿孫想要打拼，我們就比較沒有錢，想說自己的家來開店，最不捨我的孫子和兒子。」邱先生父親：「當然啦！當然會心疼，一個年輕人剛剛創業，沒多久就遭逢，這算是天災還是人禍，我也搞不太清楚。」最慘的是，目前只補助住戶，沒有針對店家，邱先生只希望政府能放寬補助，幫幫忙。

