剛開完刀仍住院中！OL手術當天經理就來電 3天後竟提「離譜要求」

剛開完刀還在住院，OL手術當天經理就來電，3天後竟逼「臥床上班」。示意圖／取自photoAC

印度一名女上班族近日手術剛結束、點滴仍掛在手上，沒想到竟在手術當天就接到主管電話，詢問她「何時能復工？」，甚至在術後第3天便要求她「臥床工作」，讓她氣得將整件事公開於網路，引發熱議。

該名上班族在Reddit發文，並附上與主管的WhatsApp對話截圖，她表示，因手術3、4個月前飽受劇痛折磨，所有藥物都無效後，醫生建議她，手術是唯一解決方式，她特意安排手術日期，避免影響公司旺季，申請的15天假才獲得批准。她也強調，這是她在公司工作多年以來，第一次請這麼長的假期，以往最多僅休3天。

廣告 廣告

她進一步指出，為確保工作不受影響，在手術前經常加班，週末也不休息，並將剩餘工作妥善交接給同事。然而，手術當天，她的主管仍打電話聯繫她，當時她因麻醉尚未清醒，手機也不在身邊，因此隔天才回覆。

更令人難以接受的是，原PO指出， 從休假第3天起，主管就要求她「臥床工作」，即便她提供了出院證明、醫生處方及康復指導，主管仍在第7天追問何時復工。

事件曝光後，引起網友譁然，「直接關閉通知，這種公司趁早離開」、「都已經請假也獲得批准，根本不需要覺得有罪惡感，不必解釋！」、「好好休息吧！大不了不幹了，天涯何處無工作？」、「公司根本不管員工死活…」不少人質疑主管的做法「完全不尊重員工健康」，呼籲企業應保障病假期間員工的休息權利。



回到原文

更多鏡報報導

公車一次來很多台怎揮手？台中司機製圖曝「暗號&關鍵」 網驚：活20年第一次聽到

鹹酥雞買365元遭轟拜金女！情侶鬧分手 業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完

擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」 醫示警：危險三角區別亂擠