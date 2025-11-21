剛開車門放菜…賓士車「砲彈式」撞擊 69歲嬤「慘被壓車底」驚悚畫面曝
記者羅欣怡／桃園報導
桃園市20歲劉姓男子，昨（20日）開車行經中壢龍岡路一段時，疑似未注意前方，行駛路線偏移後，撞擊路邊的車輛，當時一名69歲的婦人正開車門放東西，慘遭車子輾壓，劉男一路撞擊9台車，詳細肇事原因尚待釐清。
畫面中，黑色轎車停在路邊，69歲的莊姓老婦正在開車門，才把買好的菜放到後座，門都還來不及關上，突然20歲的劉男駕駛的白色賓士從車道上，像砲彈直接撞擊，黑色轎車瞬間位移，莊婦根本還不知道發生什麼事，就被車子衝擊力道推倒在地，轎車後輪輾過莊婦後又往前衝，一共造成9車損傷。
警消獲報到場，莊婦全身多處擦、挫傷，經測試劉男酒測值為0，也無毒駕，劉男手部、面部擦挫傷，後續還須面對過失傷害、毀損等責任與賠償，詳細肇事原因尚待釐清。
警方呼籲，駕駛人行車務必隨時注意前方及路側狀況，保持安全距離與適當車速，切勿分心或疲勞駕駛；行經路旁有車輛停放或有人上下車、取物時，更應減速慢行並隨時注意周遭動態，以共同確保行車與用路安全。
