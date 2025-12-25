剛關12年出來又犯！台南惡狼白天闖宿舍性侵女同事：敢出聲就X死妳！

社會中心／台南報導

性侵累犯白天闖宿舍性侵女同事。（示意圖，非當事者／翻攝自pixabay）

台南一名曾入獄12年的性侵累犯陳姓男子，今年5月因色心大起，竟闖入公司宿舍，對獨自值班的女同事施以暴力毆打並性侵得逞，過程中更恐嚇「敢出聲就X死妳」。台南地方法院審理後，認定陳男惡性重大且未賠償被害人，依侵入住宅強制性交罪重判有期徒刑10年。

判決書指出，全案發生於今年5月4日下午，陳男駕車前往台南某公司時，見女同事獨自一人在公司值勤，竟萌生歹念，未經許可擅自闖入對方居住的員工宿舍。女同事驚見陳男闖入試圖反抗，卻遭陳男暴力推倒，導致頭部重擊地面，隨後更被其強行撕毀衣物壓制。在施暴過程中，陳男不僅多次重拳毆打女同事臉部，更出言恫嚇：「敢出聲就X死妳」，以此威脅對方放棄抵抗。

廣告 廣告

陳男在女同事身心受創、無力反抗之際性侵得逞，犯案後隨即逃逸。女同事不甘受辱報警驗傷，醫院診斷報告顯示，其顏面、後腦、前胸、背部及大腿均有多處嚴重擦挫傷與血腫，下體亦有撕裂傷，顯見當時遭受極其殘忍的暴力對待。檢警透過調閱監視器畫面及DNA比對，迅速鎖定陳男犯案。

檢方深入追查發現，陳男竟是性侵慣犯。他過去曾在假釋期間，連續侵入住宅對2名女子強制性交，被合併判處12年徒刑，直至2018年才服刑期滿出獄。未料，回歸社會後陳男仍不知悔改，再度對身邊熟識的女同事伸出魔爪。

法院審理期間，陳男雖坦承犯行，辯護律師則以「情堪憫恕」請求減刑。然法官嚴厲駁斥，指出陳男前科累累，卻再犯相同類型重罪，顯見自我約束力極其薄弱、惡性重大。且陳男雖口頭表示有意和解，但遭受害者拒絕後便未提出任何實質賠償方案。法官綜合考量其暴力手段及對被害人造成的永久性身心創傷，最終駁回減刑請求，依侵入住宅強制性交罪判處10年有期徒刑，全案仍可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

昔性感燦笑今包緊緊痛哭…太子集團美女特助喊冤：只跑腿！50萬交保

家人遇害還挺廢死？林欣怡昔認「我真的不知道」 網怒挖舊文轟：偽善

祖先不得安寧？台東卑南朝安堂遭強震狂搖…骨灰罈「摔地破碎」

茗香園老闆涉洗錢30億…剛買的千萬保時捷911月底法拍

