剛領普發、車禍斷手！淡水男握著碗公就是要「十八仔」

新北市淡水區中山路巷弄內一處無照茶室暗藏職業賭場，警方於23日深夜11時許持士林地檢署核發的搜索票展開攻堅，一舉查扣賭資新台幣150餘萬元、骰子77顆、賭具碗公1個及監視器主機與鏡頭4支，並逮捕77歲陳姓婦人與53歲曾姓女子等2名負責人及8名賭客。現場甚至有剛領取政府補助就前來試手氣的民眾，也有車禍斷手仍強忍疼痛擲骰的玩家，離譜程度連警方都搖頭。

警方破獲淡水一間茶室。（圖／翻攝畫面）

淡水警分局近日強化查察轄區內茶室，發現位於中山路某巷弄的無照茶室因門禁森嚴、僅熟客可入，且夜間進出頻繁，被懷疑成為非法賭場。警方多日蒐證後向士林地檢署聲請搜索票，於23日深夜展開查緝行動。警方衝入時，陳姓婦人與曾姓女子正在主持賭局，2人為母女關係，顯然分工明確。現場8名賭客見警一度驚慌失措，有人低頭抱頭，有人僵坐不語，氣氛相當緊張。

警方調查，該茶室除無照營業外，還設有視聽設備並販售酒類，上午違規經營清茶館，晚間則化身為「十八骰仔」職業賭場，透過通訊軟體招攬熟客。為躲避查緝，母女檔特別於前後門架設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入，形同「自家監控中心」。警方清點現場，共查扣77顆骰子、賭具碗公1個、監視器主機與鏡頭4支，以及賭資150餘萬元，其中抽頭金即高達14萬多元。

賭客年齡層集中在47歲至72歲之間，其中2人相當誇張。警方發現，65歲楊姓男子當天剛領到政府普發1萬元現金補助就直奔賭場「試手氣」；62歲林姓男子則因車禍導致左手斷裂、傷口尚未癒合，卻仍硬用右手擲骰參與賭博，不願錯過「搏一把」的機會。警員直言：「賭性真的很堅強。」兩人的「賭性堅強」讓警方看了也搖頭。

淡水警方指出，今年迄今已取締14家無照茶室，累計裁罰66萬元，其中更有2間被新北市政府執行斷水斷電。無照茶室易成治安死角，衍生各類違法風險，警方將持續結合第三方警政，加強查察可疑營業場所，絕不容許非法行為危害社區治安。警方詢後將負責人母女檔依《刑法》賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，8名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。

