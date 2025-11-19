剛領普發1萬！他怨「一國旅就噴1800」：今年不再去 一票不挺

生活中心／倪譽瑋報導

駕駛發文表示，在高雄一處下坡路被測速照相拍到，繳完罰單，拿到的普發1萬剩8200。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

許多人陸續領到普發1萬，如何運用因人而異。日前有民眾抱怨，開車經過高雄科學園區的聯絡道，被測速照相拍到超速，吃下1800元罰單，無奈發文表示「1萬-1800，餘8200，今年將不再做國內旅行」。貼文底下，不少人搖頭表示，超速違規與國旅無關；也有人緩頰，該路段是下坡，還有橋上、下坡、平面道路多段不同限速，外地人確實很容易被拍。

日前臉書粉專「爆料公社」分享貼文，一位駕駛在10月25日開車經過南科高雄園區中山高聯絡道，該路限速時速50公里，駕駛被測速照相拍下「時速74公里」，因超速違規被罰1800元，無奈PO文表示，「為了警惕自己，今年將不再做國內旅行」普發1萬拿1800元去付罰單，如今只剩8200元。

貼文底下，一派網友搖頭表示，「國外也有測速好嗎？」「這支是下坡路段，萬一剎不住，停紅燈就慘了」、「麻煩你多多出國不要在台灣開車」、「違規跟國旅有關係？」「繳一繳就好了，又不是沒拿到普發」。

不過，也有部分人緩頰，「這隻照相機是有點陰沒錯」、「下坡又路大條，限50真的很慢」、「這條路在橋上限速70，下來平地限速60，就下橋這一段斜坡限速50；短短的幾百公尺有三種速限，外地來的很容易就被拍了」、「之前也被拍過，所以現在快到下坡時就會提早減速，只是要注意後方來車」。

