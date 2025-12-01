剝削受災民眾哄抬票價 當局：掌握違規航空公司不排除吊銷執照

【看見泰國 VisionThai】泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)譴責國內航空公司在泰國水災與經濟困難期間疑似哄抬票價牟利，並放話若查證屬實，最重可撤銷營運執照。他強調，若業者趁民眾處於困境時刻「上下其手」，政府不會容忍，相關航空公司將不適合繼續經營。

事件起因於外界投訴，有航空公司在曼谷—合艾航線上取消原本已訂位的機票，再要求乘客改以明顯更高的價格重新訂票，引發社會強烈不滿。阿努廷表示，交通部與泰國民航局(Civil Aviation Authority of Thailand, CAAT)已依其指示展開正式調查，鎖定疑似涉及操弄票價的航空公司名單，進一步查明是否存在蓄意退票再高價轉賣的行為。

泰國民航局說明，目前國內所有航線票價皆受管制，航空公司不得售票高於當局所訂定的票價上限，必須完全遵守公布的最高票價標準。近期合艾航線因需求激增，部分航班票價確實已逼近或達到上限，但仍在法定範圍之內。民航局呼籲旅客多比較不同航空公司的票價，一旦發現票價超出上限或疑似不合理收費，可向相關單位檢舉。

民航局亦提醒，為數不少的「天價機票」來自海外售票代理或線上旅行社(OTA)平台，這類通路並不在其直接監管範圍之內，因此實際售價可能高於航空公司依規定所能開立的最高票價。該機構建議，在旅運尖峰或災害期間，乘客若希望票價透明、責任歸屬明確，宜優先透過航空公司官方管道購票，以降低遭遇不合理加價或爭議的風險。

針對社群與媒體關注的「合艾機票價格飆到數萬泰銖」說法，民航局再度澄清，依現行規定，全服務航空在曼谷—合艾航線最高可收取10,049泰銖，低成本航空則最高為7,266泰銖，近期被點名的高票價雖然接近上限，但並未超出法定天花板。不過，這也引發輿論質疑，在民眾受災與經濟壓力加劇之際，如此高的法定上限是否仍合理，是否有檢討空間。

阿努廷在政府總理府受訪時表示，初步資訊顯示，部分航空公司疑似先取消已訂位的舊票，再以更高價格重新開票，他對此表達強烈不滿，認為這種行為在民眾因災害受困、急於返家的時刻尤為不可接受。他重申，若調查結果證實業者趁機牟利，政府會依法撤銷執照，絕不寬貸，並強調「若在人民困難之際還要剝削，就不配繼續留在這個產業」。總理同時表示，政府已掌握涉及航空公司的名單，後續將配合民航局與交通部進行更深入調查，確保票價機制公平、透明，避免民眾再度成為高票價爭議下的受害者。

