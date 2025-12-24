剝削移工百萬！仲介違法收「買工費」遭重罰逾千萬創史上最高

20位印尼移工在勞動部前集體控訴被違法收取100餘萬買工費，勞動部今日表示，該仲介公司已遭罰逾1000萬，裁罰金額史上最高，未來也將處1年以下停業處分。（蔡佩珈攝）

勞動部2016年修改《就業服務法》，取消移工每工作3年須出國1日的規定後，仲介無法每3年向移工收取仲介費，但轉而於移工在台工作期滿3年欲轉換雇主、續聘時收取「買工費」，日前就有20位印尼移工在勞動部前集體控訴被違法收取100餘萬買工費，勞動部今日表示，該仲介公司已遭罰逾1000萬，裁罰金額史上最高，未來也將處1年以下停業處分。

勞動部勞動力發展署組長蘇裕國指出，目前仲介依法可向移工收取服務費，對雇主收取服務費、登記及介紹費，若超收費用，例如於移工轉換雇主時收取買工費，已違反《就業服務法》，將面臨超收金額10倍至20倍的罰鍰，並處1年以下停業處分。

他表示，日前民團陳情有多名移工遭仲介公司收取高額買工費，勞動部立即請地方政府查處，經地方政府調查，該仲介公司利用多名移工轉換雇主之際，違法收取期滿轉換或續聘費用超過100萬元，事實明確，地方政府已依違反《就業服務法》裁處逾1000萬元，勞動部也將依法處該仲介公司1年以下停業處分。

蘇裕國指出，勞動部對於任何不法收取費用的行為採取零容忍態度，民國114年以來已查獲10家仲介公司因違法超收費經地方政府裁罰，明年規畫訪查逾2500場次。

