剝奪人民參政權 內政部要李貞秀放棄中國國籍強人所難

民眾黨不分區立委李貞秀3日在爭議聲中宣誓就職，但內政部依舊不依不饒，猛打李貞秀需放棄陸籍，即使陸委會主委邱垂正都直言陸配有其「放棄困難」的問題，因為對岸並不承認中華民國（台灣）是主權國家，所以無法准許，「陸配放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成，阻撓她完成放棄國籍的是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府」。即使解釋的再清楚，內政部還是無視事實難處，高舉國籍法，讓李貞秀成為民進黨「抗中保台」的祭旗。

即使李貞秀亮出機票、文件證明去年曾赴對岸辦理放棄國籍，但不被受理，但內政部不斷強人所難，也可看出賴政府上台後不斷追殺陸配公職的決心，希望徹底否定陸配參政權，對民進黨來說，不能直接說出口的恐怕是陸配絕非綠營的支持者，既然如此，把李貞秀案當作「抗中保台」的提款機豈不更好？

依兩岸人民關係條例第21條明定，大陸地區人民在台灣地區設有戶籍10年，即可登記為公職候選人，中選會亦在1日已公告李貞秀等6人遞補民眾黨不分區立委，結果內政部要求李提供「喪失中國國籍證明」，甚至揚言立院應予解職；中選會與內政部的做法前後矛盾，前者賦予陸配參政權，後者卻限縮其擔任公職，賴清德總統要不要統合一下行政部門？

隨著陸配和其他地區新住民越來越多參與政治，此次李貞秀就職爭議，表面上是法律問題，實際上卻是政治操作，無論實際做法的困難，或是憲法保障人民的參政權，民進黨顯然都聽不進去；立委選輸後，賴清德總統面對朝小野大，不思朝野協商，硬要賴皮搞大罷免，迎來大失敗後，剛愎自用的賴清德怎可就此罷休，李貞秀自然成了賴清德台獨意志下的犧牲品。

自賴清德上台後，對外兩岸關係益趨緊張，賴政府毫不避諱地向美靠攏，但美國總統川普的對等關稅，以及台幣升值壓力還未解除；對內電力能源吃緊，綠電又破壞山林海洋，都將成為半導體產業未來隱憂。國是如麻，賴政府卻把心力放在陸配參政權，是否本末倒置？或者這是治國無方的賴政府，唯一得心應手的政治操作？

