剝死人臉皮當咒物！泰國《人皮面具》取材神秘信仰 驚爆全片用真實咒語
泰國年度恐怖片票房冠軍《人皮面具》（Mulu Nakru）取材自泰國大城王朝流傳至今的神祕信仰「師父的臉」，弟子會將過世師父的臉皮剝下並加工製成祭拜咒物，據傳能保佑演出成功，而這種人體製成的神祕儀式也為本片注入了令人生畏的真實驚悚感。
故事由建築師阿梅（烏薩瑪妮維泰雅濃飾）的故事展開，描述她與男友搬入郊區新家後，意外接回繼母之女努恩同住，卻發現努恩頻繁出現被附身的異狀，更進一步揭開新家中潛藏的駭人祕密。
《薩滿》巫師本松納普執導！挑戰「控制觀眾呼吸」的窒息感
《人皮面具》由泰國資深男星本松納普（Boonsong Nakphoo）執導，台灣觀眾對他最熟悉的印象莫過於在賣座恐怖片《薩滿》中飾演的「巫師」角色。他強調這部作品包含了過去泰國電影未曾見過的創新元素，並直言身為導演最大的責任就是「控制觀眾的呼吸」。該片在泰國上映首週便展現強大吸金力，成功奪下當週恐怖片票房冠軍。
《送葬人》跨界對決《薩滿》！男星驚爆全片採用真實驅魔咒語
本片卡司集結兩大泰國恐怖片巨頭，由《送葬人》男星阿查里亞斯里塔飾演正義巫師，對上《薩滿》男星亞沙卡柴松飾演的邪惡巫師。兩大派系在片中為了破解「師父的臉」所引發的神祕詛咒，展開一場驚心動魄的跨界大鬥法。
阿查里亞斯里塔更在受訪時語出驚人地表示，他在戲中唸出的咒語並非劇本杜撰，而是他親自研究、真實存在於巴利語（Pali）中的驅魔咒語。《人皮面具》將於2026年1月9日在台上映。
