剝蒜養26歲啃老孫！阿嬤月入不到2萬 孫「拿不到錢施暴」嬤仍護短

一位辛勤工作的阿嬤，每天剝200斤重的蒜頭，月收入卻不到2萬元，還要獨自扛起家計和照顧26歲的啃老孫子。這位遊手好閒的孫子不僅常向阿嬤索取金錢，在拿不到錢時竟還會對阿嬤施暴！儘管如此，疼愛孫子的阿嬤仍舊護短，不願承認自己遭受家暴。面對外人關心，阿嬤只輕描淡寫地說：「他只是摸我。」

被逆孫毆打的阿嬤，找到了，被打隔天還是照常到蒜頭工廠打工，靠一雙皺皺的手，日復一日地剝著蒜頭，一個月才賺1萬多塊，阿嬤雇主說，逆孫幾乎每天跑來工作地方要錢，針對逆孫施暴，阿嬤愛孫心切，對著記者說，沒有被打只是被孫子摸到，不願承認自己遭受家庭暴力，彰化縣府社會處已經依家暴法介入調查。

這位阿嬤每天辛勤剝著一顆顆的蒜頭，雙手因長期勞動而顯得皺皺黑黑。她的工作非常辛苦，每天要剝200斤的蒜頭，但所得的報酬卻十分微薄，一個月的收入甚至不到2萬元。即便如此，她仍努力支撐著家用，儘管家庭經濟已經相當吃緊，還給孫子零用錢。

當被問及孫子的情況時，阿嬤總是護短地表示孫子有在工作，只是工作不穩定。然而，阿嬤的雇主認為，這位孫子實際上是一位不折不扣的啃老族。知情人士透露，這位26歲的孫子父親已經過世，家中只剩下阿嬤、媽媽和叔叔。作為家中的長孫，他從小就是由阿嬤一手拉拔長大的。

然而，這位長大成人的孫子卻遊手好閒，沒有固定工作，卻常常向阿嬤索取金錢。更令人痛心的是，當他無法從阿嬤那裡拿到錢時，還會動手打阿嬤。面對外人的關心，阿嬤只是輕描淡寫地說：「他只是摸我。」在阿嬤的心中，孫子永遠是那個乖巧可愛的小孩，但她似乎忘記了，這個孫子已經長大成人，不再是當年那個可愛的小孩，而是變得令人感到可怕的存在。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

