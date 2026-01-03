剝開雞蛋驚現「蛋中蛋」奇景！她嚇壞丟掉不敢吃 專家說話了

大陸山東省一名女子近日煮雞蛋時，剝殼後意外發現「蛋中蛋」的罕見情況，引發網友熱議。（圖／翻攝自荔枝新聞）

大陸山東省一名女子近日煮雞蛋時，剝殼後意外發現「蛋中蛋」的罕見情況，引發網友熱議。當事人表示，自己當時把雞蛋剝開後，赫見蛋白中包裹著一顆完整雞蛋，讓她相當驚訝，因為從未遇過這種情形，最終選擇丟棄未食用。

荔枝新聞報導，對於「蛋中蛋」的成因，不少網友懷疑是人為製造的假蛋。但相關專家指出，這種說法並不合理，主要是若以人工方式製作蛋中蛋，不僅成本高昂，製作工藝也相當複雜，對業者而言並不划算，因此幾乎不具可行性。

目前較被接受的解釋認為，「蛋中蛋」屬於母雞產蛋過程中的偶發現象。當母雞在蛋殼形成階段受到外界刺激，可能導致輸卵管出現反向蠕動，使原本即將產出的雞蛋返回輸卵管上部，再被新的蛋白包覆，之後重新形成蛋殼並排出體外，於是出現蛋中包蛋的情況。

據了解，此類現象發生機率極低，但在龐大的養雞數量基礎下仍有可能出現，也不代表母雞健康出現異常。阜陽師範大學生物與食品工程學院教授崔亞東指出，蛋中蛋內部的雞蛋形態通常正常，只要保存與烹調得當，民眾可安心食用。

