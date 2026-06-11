剝香蕉前要先洗！譚敦慈揭「12種水果洗法」：做錯恐吃下農藥

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記者鄭玉如／台北報導

無毒教母譚敦慈提醒，水果無論是否帶皮，都應徹底清洗，避免農藥或細菌在剝皮切割時污染果肉，並分享蘋果、荔枝、葡萄等12種水果的正確清洗與保存方法。 （示意圖／PIXABAY）

別以為水果帶皮就不用洗，小心「隱藏風險」跟著吃下肚。無毒教母譚敦慈指出，無論是否要剝皮，所有水果食用前都應清洗，避免剝皮、切割過程讓農藥或細菌污染果肉。她針對12種水果分享清洗與保存方法，例如蘋果需以流動清水沖洗，並用手搓洗表面、荔枝與龍眼剪下時保留一小段果蒂，再用沾濕的紙巾覆蓋保存。

譚敦慈在《祝你健康》節目中指出，不論是葡萄、香蕉、荔枝或橘子等水果，在食用前都應徹底清洗。她建議可以準備一個水盆，將當天要食用的水果集中清洗，並以洗臉刷輕刷表面，不僅減少果皮損傷，也能提升清潔效果，不過每種水果清洗方式仍略為不同。

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譚敦慈表示，荔枝、龍眼一顆顆剪下後，保留一小段果蒂，但從梗取下果實時不要硬拔，完整性一旦被破壞，水分容易進入果實，腐壞速度更快。清洗瀝乾後，再放入保鮮盒保存，但不建議密封，可在上面覆蓋一張沾水的廚房紙巾，每日更換保持濕潤，一週內仍可保持新鮮。

香蕉、橘子、葡萄柚先以清水沖洗外皮，剝皮後應洗手再食用，避免手部殘留農藥污染果肉；芒果、奇異果建議先沖洗果皮，再行切開，降低交叉污染風險；蘋果可用流動清水沖洗，並以手搓洗表面，蒂頭凹陷處可搭配軟刷輕刷清潔；蓮霧、芭樂同樣用流動清水沖洗並搓洗表面，凹陷處輔以軟刷清理，最後再短暫以清水浸泡即可。

至於被公認較難清洗的葡萄、藍莓，譚敦慈指出，這類水果表面帶有一層白色果粉，過度搓洗可能會造成營養流失。她建議，可將其平鋪於水盆中，葡萄應先一顆顆剪下，保留一小段果蒂，加水至剛好覆蓋果實高度，再用廚房紙巾覆蓋並輕輕滑動，最後用清水沖洗後瀝乾。

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