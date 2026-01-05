剩下一小時！她載具做1動作中700元 好多人還不知道

網友發現如果不手動新增一個關鍵的電子信箱設定，這些跨境電商的發票其實不會自動歸戶兌獎。（示意圖／翻攝自pixabay）





今日是114年7-8月統一發票最後領獎日，還有部分透過App Store消費的民眾，中了大獎卻還沒兌領。如果您平常有點閱Netflix、訂閱 iCloud空間或在App Store買遊戲的習慣，趕快拿起手機檢查一下您的雲端發票載具。最近有一位熱心的女網友在網路上分享，如果不手動新增一個關鍵的電子信箱設定，這些跨境電商的發票其實不會自動歸戶兌獎，文章一出，掀起熱議。

跨境電商發票

許多消費者以為只要結帳時綁定了手機載具，所有的消費發票就會自動入袋，但跨境電商像是Apple、Spotify 或 Netflix的開立邏輯不同。原PO指出，她日前發現雲端發票似乎漏掉了這一塊，原來必須在財政部系統中新增跨境電商電子郵件，系統才會將寄到信箱的電子發票自動連結到個人載具。

她在完成這個歸戶動作後，意外發現自己竟然中了700元，趕緊提醒大家今天是114年7-8月發票領取的最後一天，不要讓獎金就這樣白白充公。

簡單步驟輕鬆找回漏掉的發票

想要確認自己有沒有中獎，操作流程其實非常簡單，首先下載或登入財政部統一發票兌獎APP，接著點選載具歸戶功能中的新增載具選項，並在類別中選取跨境電商電子郵件。這時候只要輸入您平常用來購買Apple服務或訂閱影音平台的電子信箱，系統會寄出一組一次性驗證碼到您的信箱。完成驗證後，過去那些隱藏在信箱裡的雲端發票就會整齊地出現在載具清單中，系統也會幫您自動比對中獎資訊，讓繁瑣的對獎過程瞬間變得簡單又快速。

財政部曾說明，如使用手機條碼、會員載具、信用卡或悠遊卡開立電子發票，除可參加一般統一發票抽獎，還可再參與「雲端發票專屬獎」抽獎，等於增加一次中獎機會。

