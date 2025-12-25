剩不到5天！卓榮泰桃園急喊話：拜託讓預算過關

行政院長卓榮泰今（25）日前往桃園出席國道1號中豐交流道通車典禮，現場聚集藍綠多位立法委員。他在致詞時特別提及，2026年度中央政府總預算送審已進入倒數階段，距離審查期限僅剩不到5天時間，呼籲立委給予支持，讓總預算能順利完成，並誠懇希望行政、立法兩院充分合作，中央與地方互相分工，使人民感受到政府一體，全速向前邁進。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰表示，台灣六大產業區域生活圈當中，希望將「桃竹苗大矽谷」列為最先核定的計畫並加速推動，使其成為與「大南方半導體新矽谷」並駕齊驅的雙引擎，共同帶動台灣高科技產業發展。他指出，經濟部正在推動「太空產業」，目前已有5家地區衛星產業投入研發工作，數發部與經濟部也積極推動「生成式AI」產業應用的普及發展，衛福部則運用跨領域「藥物研發跟創新平台」，建構全方位的醫療創業育成計畫。

立法院。（資料照／中天新聞）

卓榮泰強調，若總預算未能送審通過，明年編列的147億元用於縣市管河川改善工程將無法展開，對國人安全、財產及產業都將造成相當大的威脅。他特別提到桃園市明年編列8億1000萬元經費，若總預算沒有通過，將難以向地方交代。此外，桃園鐵路地下化還有54億元差額需要補足，交通部受影響的鐵路預算共計248億元。

卓榮泰喊話立委們趕快讓中央政府總預算案盡快順利完成。（圖／中天新聞）

卓榮泰進一步說明，「AI新十大建設」中的量子、AI、機器人等3項關鍵技術，編列104億元預算，若無法通過也將無法展開計畫。目前將近百萬人使用的T-Pass 2.0，也將沒有足夠的75億元預算支應，以及補貼勞保、國民年金及42億元的生育補助，都將無法展開。他最後再次向在場立委喊話，拜託委員們多多支持，讓中央政府總預算能夠順利完成。

