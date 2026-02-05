剩不到700劑！台南公費流感疫苗告急 春節出遊前速打

目前台南公費流感疫苗庫存量已不足700劑，數量有限，衛生局呼籲尚未接種且符合公費接種資格民眾，把握春節出遊前完成接種。（衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

民眾把握寒假農曆春節出國旅遊，但國人鍾愛的日本、韓國近來流感疫情升溫，急著問哪裡有疫苗可打？台南市政府衛生局盤點，目前公費流感疫苗庫存量已不足700劑，數量有限，呼籲尚未接種且符合公費接種資格民眾，把握春節出遊前完成接種，提升自我保護力。

最近出國人潮多，不少網友在社群媒體反映，接連問了許多診所流感疫苗，居然連自費疫苗都沒了，想打也沒得打。對此，衛生局表示，自費疫苗主要還是看各醫療院所採購情形，衛生局官網有「台南市自費流感疫苗院所查詢連結」，民眾可自行詢問，至於公費疫苗也剩下不到700劑，符合公費流感疫苗接種者也要把握尚有庫存時盡速接種。

依據疾病管制署監測資料顯示，今年第4周（1月25日至1月31日）全國類流感門急診就診人次為11萬6281人次，較前一周上升3.2％，疫情呈緩步上升趨勢，鄰近日本及韓國近期疫情也有上升情形。

台南同期類流感門急診就診人次為1萬843人次，則較前一周下降0.97％。截至2月2日止，全國累計確診78例流感併發重症個案及7例死亡；台南市累計流感併發重症6例，其中1例為死亡個案。

衛生局長李翠鳳提醒，目前台南各合約醫療院所及衛生所皆持續提供公費流感疫苗接種服務，惟疫苗數量有限，將依實際庫存情形用罄為止，民眾接種前請攜帶健保卡，並務必致電醫療院所或衛生所確認疫苗存量及接種時段，亦可至台南市預約平台查詢或預約，避免撲空。

