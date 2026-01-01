剩最後一天！逾11萬人送件已撥款60億 勞保紓困貸款明受理截止

115年勞保紓困貸款將於1月2日截止受理。（本刊資料照）

手頭急需資金的勞工朋友注意了！明年度（民國115年）勞保紓困貸款申辦期限只到明（2日），勞保局提醒，若有需求且符合申請資格的勞工，可盡速至土地銀行入口網站線上申辦，或趕在明日最後一天到各分行臨櫃辦理。

115年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於去年12月15日至今年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165％，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

勞保局統計，115年勞保紓困貸款截至昨（12月31日）下午，申請件數達11萬6,937件，核准件數8萬8,459件；撥款件數則有6萬902件，金額達60億8,291萬元。

勞保局表示，如有需求且符合申請資格的勞工朋友，請盡速至土銀入口網站申請，可直接線上完成申請、簽約及對保手續，全程e化免臨櫃；亦可至土銀各地分行辦理。申請後可透過該行網站查詢辦理進度及核定結果。只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約7個工作天會撥入帳戶，原則上會在農曆春節前收到貸款。

另外，近日勞工朋友詢問較多關於勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請115年勞保紓困貸款？勞保局說明，凡在受理期間內還清舊欠本息，且符合本次申請資格條件者，皆可再申辦本次貸款。

