剩菜處理成本高？中市推萬戶「廚餘機」補助 這3種機型補5千

中央公告明年起禁止社區廚餘養豬，台中市682個社區大樓面臨廚餘處理問題，清運成本暴增近10倍！台中市推出「一萬戶家用廚餘機補助計畫」，每戶補助5000元購買廚餘機，預計每天可減少2.5萬噸家戶廚餘。3C賣場店長謝易辰表示，廚餘機銷量增加約三成，民眾反饋使用後垃圾量大幅減少。廚餘處理對家庭和政府而言都是一大挑戰！

明年起廚餘禁養豬 社區清運費用飆10倍。(圖／TVBS)

中央公告明年起社區住家廚餘將禁止養豬，台中市約有682個社區大樓面臨廚餘收運問題，使清運成本大幅增加。許多社區物業反映廚餘處理費用從原本每月1200元暴增至近萬元，清運業者則表示廚餘當垃圾處理必然增加成本。為解決此問題，台中市政府推出一萬戶家用廚餘機補助計畫，每戶補助5000元，希望從源頭減量廚餘，預計每天可減少家戶廚餘2.5萬噸。

由於非洲豬瘟因素，中央已公告自明年1月1日起，社區及住家廚餘禁止用於養豬，此政策使台中市許多社區受到影響。一位社區物業表示，原本廚餘處理費用每月僅需1200元，現在卻暴增至約一萬元，漲幅接近10倍。雖然有些社區已停止收集廚餘，但仍有許多社區維持收集服務。

廚餘禁養豬！台中清運費暴增 市府推「廚餘機補助」。(圖／TVBS)

台中市環保局統計顯示，全市約有682個社區大樓面臨廚餘收運問題。經過輔導後，已有290個社區由原本的垃圾清運業者進行廚餘處理。一般垃圾清運業者林先生解釋這種漲價現象是不得已的結果，他表示養豬戶使用廚餘是零成本且能產出豬肉，但將廚餘當垃圾焚化處理則必然增加成本。

業者進一步說明，原先他們只處理單純廢棄物，增加廚餘業務就意味著額外支出。雖然台中環保局規定到115年2月底前，清運社區廚餘是免費的，但若廚餘混合垃圾，每公噸就要收取2000元。針對此問題，台中市副市長鄭照新宣布推出一萬戶家用廚餘機補助計畫，預計每天可減少家戶廚餘2.5萬噸。

廚餘禁養豬掀危機 台中補助萬戶「每天減2.5萬噸」。(圖／TVBS)

從115年起，台中市民購買廚餘機每戶可獲5000元補助，限量一萬名。補助範圍包括生物分解、乾燥處理以及混和型廚餘機，但不包含安裝在下水道的粉碎型及冷凍型。燦坤3C台中旗艦店長謝易辰表示，自從廚餘禁養豬政策公布後，廚餘機銷量增加約三成，顧客反饋使用後垃圾量大幅減少，目前公司也推出優惠價以及滿5千抽不限航點機票活動。

至於廚餘如何處理以及相關費用誰該買單，短期內對家庭和政府而言都是一大挑戰。

