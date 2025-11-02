剩1個月大選！「這國」呼聲最高候選人表態：重啟台灣邦交

國際中心／張尚辰報導

宏都拉斯將於11月30日舉行大選，距離投票日僅剩一個月。最新民調顯示，自由黨候選人薩爾瓦多・納斯魯拉（Salvador Nasralla）以26%的支持率暫居領先，顯示其在選民間的優勢持續。不過，隨著選情升溫，外界對選舉舞弊與選務機構的不信任感也明顯上升。

根據《中美洲360》報導，最新民調顯示，納斯魯拉以26%支持度位居第一，國家黨（Partido Nacional）候選人阿斯夫拉（Nasry Afura）以20%緊追其後，執政黨自由重建黨（Partido Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則獲得16%。

在「已決定投票者」當中，納斯魯拉的支持率進一步上升至40%，阿斯夫拉由33%降至31%，蒙卡達則由23%微升至25%。這項調查為研究機構第二波結果，於10月22日至27日間進行，針對全國18個省、超過220個市鎮共2,033人訪問而成。

雖然納斯魯拉仍保持領先，但民調也顯示，選民對選舉公正性的信心下降。認為選舉可能出現舞弊的比例從46%上升至54%，僅有12%的受訪者認為此次選舉會「非常乾淨」。仍有62%表示會前往投票，較上次調查微增1個百分點。

納斯魯拉日前接受訪問時，多次針對外交政策表達立場。他批評中國進口商品衝擊本地產業，並表示若當選，將重新評估與北京的關係，同時考慮恢復與台灣的正式邦交。他強調：「台灣多年來提供可確認的合作保障，我的立場是恢復邦交。」

