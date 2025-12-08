「剩1個月存量」胰臟酵素製劑鬧藥荒 食藥署證實啟動專案輸入 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內又有缺藥情形，這一次是「胰臟酵素製劑」，食藥署今（8）日證實用於胰液分泌不全的該類藥物，分別接獲亞培、永信兩家相關藥品許可證持有藥商通報短缺，原因是國際原料短缺所致，國內庫存均只剩一個月，食藥署已啟動專案輸入，目前一家業者提出申請，正審查資料中，將積極處理，只要一通過就可以馬上輸入。

食藥署西藥醫療器材供應平台是於12月3日就公告因「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≥20,000USP units）短缺，徵求有意願供應的廠商。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型，列屬藥事法第27條之2之必要藥品，適應症為因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等情形所引起的胰液分泌不全，食藥署近期接獲亞培、永信兩家藥品許可證持有藥商通報，表示因生產相關問題，有供應不穩的情事。

黃玫甄說，問題最主要是國外原料短缺，在其他國家也都缺貨。食藥署經臨床端評估，該類藥品具臨床使用必要性，國內雖有成分相近藥品，惟主成分含量不同，該類藥物應保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人，為維護相關病人權益，食藥署已啟動專案輸入或製造。

黃玫甄表示，目前已有一家廠商申請專案進口，食藥署正審查資料中，只要資料齊全的話，會盡快處理，核准都是用最快速度，一經同意，廠商就可以馬上輸入，一切都在積極處理當中。

