「剩1公里下山」十軍團裝甲兵「八唐縱走」失聯 國軍、警消擴大搜索

登山失聯！一名服役於陸軍十軍團的裝甲兵，前天（11／21）休假獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線驚傳失聯。他下山前還傳訊息告知女友，表示「還剩1公里就下山」，沒想到晚間卻遲遲未見人，女友也緊急通報。目前警消全力搜救，今天（11／23）國軍也加派人力搜尋。

據了解，服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，當天休假騎機車，前往和平區松鶴端要開始攻頂，根據已知的行程紀錄，21日早上7點26分開始登山，中午12點52分曾傳送座標位置，下午4點33分登頂後開始返程，晚上7點11分時，他發訊息給女友說：「還剩1公里就下山」。但隨後不僅未返家，之後就失聯，女友焦急等了一晚，昨天凌晨向警方報案。

昨天搜尋一天未果，今天警消加派人力，國軍與民間救難單位也來支援，目前共30多人擴大搜救範圍全力找人，

江弘國親友們也在網路上廣發尋人啟事，並公布最後定位以及當天穿著照片，表示江弘國當天有經過唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷及八仙山，「拜託各位山友幫忙分享協助尋找」，家屬則在谷關消防隊焦急等待。

