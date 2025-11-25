剩1公里就下山！男挑戰八唐縱走失聯5日 最後身影曝光

一名江姓裝甲兵趁著11月21日休假時，獨自前往位於台中市和平區的「八唐縱走」路線進行攀登挑戰。（圖／翻攝自登山通報站臉書）





一名江姓裝甲兵趁著11月21日休假時，獨自前往位於台中市和平區的「八唐縱走」（唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山）路線進行攀登挑戰，他在當日晚間時，還有跟女友傳送訊息，並表示「再剩1公里就要下山了」。怎料女友等到22日凌晨左右，都遲遲未見江男身影，這才驚覺不對勁，趕緊報警處理。如今失聯邁入第5天，軍方與消防單位都展開大規模搜尋，希望能盼得一線生機。

由於江男已失聯多日，親友也趕緊在多處社群平台上發布尋人貼文，希望熟悉當地地勢的山友，能幫忙尋找他的下落。根據親友提供的資訊，江男當日上午7時26分從唐麻丹山登山口出發，先後經過蝴蝶谷，並於12時52分在接近夢幻谷的位置留下座標。之後他在16時33分成功登頂八仙山，並隨即下山返程。在19時11分左右，他曾傳訊息給女友，還表示「再剩1公里就要下山了」。然而從那之後便音訊全無，至今仍下落不明。

有山友在得知訊息後，紛紛表示願意進入山區協助尋找。不過，也有網友發出警告，指出八唐縱走不僅地形陡峭、路況複雜，沿途更有多處視線不佳的危險路段，更勸他的親友「你們還是儘早聯絡跑山獸的好...，上個月八仙山已經走兩個了」。

如今江男已失聯5日，除了谷關消防分隊外，許多民間搜救組織與軍方人員也加入了救援行列。搜救隊針對江男可能經過的路徑以及危險地段展開大規模搜尋，但截至昨晚，仍未發現任何與江男相關的蹤跡。

