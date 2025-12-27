剩1格？ 三重新百貨「網路訊號黑洞」 民眾:超卡

三重百貨2樓部分地區甚至訊號只剩2格或1格。（圖／TVBS）

新北三重全新百貨商場才剛開幕，不過卻被民眾抱怨網路卡卡，2樓部分地區甚至訊號只剩1格，不僅傳LINE訊息不順暢，就連掃碼點餐也有難度，因此店員只好親自幫客人點餐，也有店家自備WiFi，百貨則回應，由於周邊電信基地台設置密度不足，館內已加裝強波器。

三重百貨2樓部分地區甚至訊號只剩2格或1格。（圖／TVBS）

店員：「我們的訊號都不太好，就是二樓這邊，好像訊號都不太好，我們有提供WiFi。」店員無奈，就是因為網路訊號實在不穩，新北三重第一間百貨商場，和捷運三重站共構，主打佔地超過2000坪的一站式生活空間，2樓有許多美食餐廳齊聚，但卻有民眾抱怨常常網路卡卡。店員：「我們員工的手機也永遠都收不到訊號，點餐的話我們就可以走過去幫你們點。」用餐掃碼點餐有難度，因此店員只好親自幫客人點餐，也有餐廳提供WiFi，讓民眾可以連上網。實際掏出手機實測，也能發現2樓部分地區，雖然網路訊號有4格，但只要移動到特地區域，就會突然變成2格或1格，這時如果傳LINE訊息或貼圖，就能發現無法即時發送，大概要等個10秒，訊息才能送出。民眾：「用LINE在講電話，所以有稍微斷訊一下，聽得不是很清楚。」

廣告 廣告

民眾抱怨三重百貨網路卡卡。（圖／TVBS）

三重百貨2樓網路訊號不佳，傳LINE訊息或貼圖，無法即時發送。（圖／TVBS）

不過苦惱的不僅是逛百貨的人，附近的店家也很有感，就有在一旁營業多年的業者坦言，網路不順暢的問題已經存在許久，時好時壞。附近店家業者：「有時候會沒有訊號，會很卡，有時候會跑很久，有時候就是傳會很慢，會一直那邊轉，搶演唱會的票，依這種速度的話應該沒機會。」

三重百貨回應，主要原因和周邊電信基地台設置密度不足有關。（圖／TVBS）

而百貨業者回應，館內部分區域行動通訊收訊不佳，主要原因和周邊電信基地台設置密度不足，以及建築結構遮蔽有關，導致部分電信業者訊號進入室內後衰減明顯，已主動向相關電信業者反映，並持續追蹤基地台增設或優化的可行方案，商場也同步評估館內改善措施，館內已加裝強波器，期待能提升整體館內通訊品質，就盼能盡早解決問題。

更多 TVBS 報導

UQ、ZARA夾擊也不怕！NET「8層樓新店」爆紅關鍵曝

北部分店全收！平價連鎖「牛室炙燒牛排」板橋、林口店歇業

台平價衣結帳「排到8F」擠滿人 顧客：試衣間少、櫃台不夠

有片／三重殉職警同路口又傳毒駕 工人「殺人式」撞斷路人右腿

