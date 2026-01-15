剩10年就開心退休 ! 56歲經理崩潰泣「1疏忽」薪水蒸發36％

國際中心／綜合報導

工作30年被降職，他揭開日本職場「定年」殘酷真相。（示意圖／資料照）

日本神奈川縣一名56歲的主管，原定按部就班退休，卻突遭公司解除管理職，年薪驟減360萬日圓（約新台幣73萬元）。此案例揭示日本企業常見的「役職定年」制度風險，若缺乏專業技能與人脈，中高齡上班族恐面臨退休金縮水與轉職困難的雙重危機。

根據日媒報導，居住於神奈川縣的佐藤健一（化名），在現職公司服務超過30年，擔任部門主管一職，年薪高達980萬日圓（約新台幣198.9萬元）。佐藤工作態度嚴謹，數10年來未曾犯下重大過失，儘管妻子僅從事兼職工作，且尚有就讀高中的兒子與房貸壓力，但他原本評估，只要維持現狀至65歲退休，晚年生活應無虞。

然而，就在距離退休僅剩10年之際，公司發布人事命令，宣告佐藤將於明年卸下管理職務，轉為一般職員或降職處理。此一調整導致其年薪瞬間縮水360萬日圓（約新台幣73萬元），總年薪降至約620萬日圓（約新台幣125.8萬元），連帶影響未來的獎金發放與退休金計算基數，徹底打亂其退休佈局。

佐藤透露，雖然公司內部確實存在55歲管理職退場機制（役職定年制），即取消主管加給並回歸基層，且早已耳聞高層人事異動風聲，但未料降幅如此劇烈。日本總務省《勞動力調查》數據顯示，65至69歲高齡者中約半數仍持續工作，多數人在60歲退休後會選擇續聘，但通常伴隨著契約變更與薪資下修。若職涯規劃未將「退休前收入銳減」的變數納入，極易陷入財務困境。

相關產業調查指出，日本約有三成企業實施管理職退休制度，通常設定在55歲前後。一旦制度啟動，卸任主管的年薪平均下滑10%至30%，部分案例甚至超過此幅度。佐藤即屬於後者，收入減幅達36%，使其原訂的儲蓄計畫被迫中斷。

令佐藤最感挫折的是公司對其價值的「重新評估」。他坦言，過去長年依賴「年功序列」體制，未積極考取證照或拓展外部人脈。當管理頭銜被剝奪後，才驚覺自己引以為傲的「認真工作」僅是職場基本門檻，並非不可取代的籌碼。佐藤雖有意轉職，卻因缺乏變現技能與副業經驗而處處碰壁；若選擇留任，60歲後恐面臨二度減薪的窘境。

專家分析，佐藤的案例雖具突襲性，但也反映出職場現實：當職位與收入尚在高點時，若未建立「不仰賴頭銜與年齡」的個人價值，一旦進入職涯下半場，往往已無力回天。

