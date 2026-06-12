剩3週出獄…酒駕男遭同房獄友「高舉重摔」！顱內出血亡

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記者簡榮良／嘉義報導

成獄中冤魂！嘉義一名52歲周姓男子因酒駕被判4個月徒刑，原本只差3週就能重獲自由，沒想到人生提前在高牆內「被結束」。同房獄友吳男不明原因霸凌周男，還將他高舉重摔在地，頭部重創，送醫搶救後宣告不治。今（12）日檢方解剖遺體，初判死因是頭部顱內出血創傷死亡，吳男被依傷害致死罪嫌偵辦。

52歲周姓男子因酒駕被判4個月徒刑，原本只差3週就能重獲自由，竟遭同房獄友吳男霸凌，還將人高舉重摔在地，送醫急救後宣告不治。（示意圖／AI生成）

據悉，52歲周姓男子因酒後騎車自摔，被依法判處有期徒刑4個月，並於嘉義監獄服刑，原本6月3日即將出獄；不料，5月9日上午，同舍房的吳姓獄友不明原因將他高舉並重摔在地，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救；住院期間，因服刑期滿，由家屬代辦出監程序，不幸仍於6月9日因病情惡化宣告不治。

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檢方今日解剖，初步確認死者因頭部顱內出血創傷死亡，致傷原因仍待司法調查確認。兇手吳姓男子則被依重傷害罪嫌偵辦。詳細案發原因及事發經過，仍有待檢警進一步調查釐清。

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