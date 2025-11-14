剩5階梯不走 送貨員「包裹丟門口」 民眾：漏滿地

送貨員丟包裹上樓。（圖／翻攝 爆料公社）

雙11購物旺季期間，一名民眾收到電商平台送達的包裹，卻發現內容物漏滿地，查看監視器才發現送貨員在距離門口僅剩5階樓梯時，竟直接將包裹往上丟棄。事件曝光後，電商平台已協助退貨並提供賠償，外包物流業者也坦承送貨員未依標準作業程序配送，並表達歉意。值得注意的是，雙11期間物流貨量比平日增加5成至1倍，加上颱風影響，使送貨時間被大幅壓縮，但多數送貨員仍堅持維持禮貌並妥善處理貨品。

送貨員丟包裹上樓。（圖／翻攝 爆料公社）

監視器畫面顯示，送貨員在奔跑上樓時，僅差5階樓梯就到達門口，卻選擇將手中包裹往上扔，拍照記錄後才走上樓移動包裹離開。民眾收到包裹後打開發現內容物漏滿地，查看監視器後氣憤表示，送貨員應該考慮包裹內容物，特別是裝藥水的物品不應該這樣丟。由於是透過電商平台下單的無接觸配送包裹，但卻被丟到損壞，消費者只能選擇退貨。

廣告 廣告

雙11物流貨量大。（圖／TVBS）

其他非當事送貨員表示，貨件在交付給客人前屬於送貨員的責任，基本禮貌是親自走到指定地點放置包裹。他們強調，即使心情不好，也應該走到門口放好，而非隨意丟棄。據了解，涉事送貨員並非電商平台內部車隊人員，而是外包物流業者，該業者已致歉並表示這不符合標準送貨程序，將進一步了解情況。電商平台酷澎也回應，客服人員已協助退貨並提供補償。

在台北市街道上，記者觀察到半小時內約300公尺範圍內至少有3輛物流車停在路邊，送貨員們拿著包裹小跑步配送。一位送貨員透露，雙11期間貨量確實龐大，全省還有約70多櫃未拆出的貨物，大約需要1000趟才能送完，所有送貨員都在一起消化這些訂單。雖然上下車次數增加導致腳會發軟，但這是他們自願的工作。

汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事林昶志表示，今年雙11檔期的貨件數量比平日增加至少5成到1倍，加上碰上颱風，使送貨更加困難。天候不佳會影響原本的運送速度，颱風天可能導致部分站所放假或轉運問題，進而壓縮可送貨的時間。工會也指出，大多數電商送貨仍以簽收為主，部分平台採用階梯式獎金制度，配送件數越多獎金越高。送貨員遵守輕拿輕放原則，避免貨品損壞，也是對自己職業的尊重。

更多 TVBS 報導

等嘸涼秋！ 台南楠西梅嶺業績跌4成 推「普發萬元加碼」

到底多好吃？ 慣竊狂加辣油 偷麵店捐款箱竟還折返外帶

新北耶誕城今開城！警犬隊、騎警隊進駐 「科技防衛網」全面啟動

軟殼蟹小又油？ 民眾怒：第一次氣飽 業者駁：統一規格

