剩7%好評！《一拳超人》第三季臉歪嘴斜大崩壞，「拍天空對話」刪粉絲期待鏡頭

《一拳超人》動畫第三季開播以來，即便總有人抱持著「下一集會更好」、「預算在後面」的想法，卻隨著播出的集數越來越多，開始夢想破滅。與前兩季的好評不同，第三季的動畫品質遭到了大量觀眾的批評。甚在最新一集中，許多《一拳超人》第三季居然砍掉了不少粉絲期待的畫面，誇張的靜態「只動口」廉價畫面，甚至乾脆拍天空靜態畫面帶過原作漫畫內的分鏡，第三季好評在爛番茄網站上只剩 7%。

粉絲認為不少英雄的氣質都沒被畫出來。（圖源：アニメ「ワンパンマン」公式）

最新動畫第三季第 6 集，粉絲批評的焦點仍然主要集中在動態表現上。許多觀眾指出，大量的對話場景中，角色除了嘴巴開合之外，身體基本上完全沒有任何動作，甚至一段角色明顯語氣開心和慶祝的對話中，角色也只是呆呆站著，只有嘴巴在動的喊：「太好啦！」，甚至表情也沒有跟著台詞變化。並且這集也出現了第三季 PV 的部分畫面，可以發現 PV 中超精緻的同一個鏡頭，在實際播出後卻非常的長春，甚至人物還變得臉歪嘴斜。

除了靜態的畫面表現外，粉絲們也對動畫的內容改動表示不滿。第 6 集中原本有一段是漫畫內傑諾斯和吹雪相遇，一邊對話一邊走樓梯上樓找琦玉的片段，而村田雄介重繪版中，吹雪是自己拉著裙子像是公主一樣走樓梯，粉絲都相當期待這可愛動作被重現。卻沒想到實際動畫中，除了沒有做出來外，甚至砍掉了上樓梯的畫面，鏡頭直接照著靜態的大樓和天空上移，外加兩人的對話聲音就帶過。

這種做法讓許多粉絲感到無法接受，認為這不僅影響了故事的流暢性，也批評製作方似乎缺乏對原作的尊重與製作動畫的誠意，甚至有粉絲直言，感覺預告片欺騙了他們的感情，因為正片的品質遠不如預告片所展示的水準。目前第三季在最新一集播出後，爛番茄網站上的觀眾好評率只剩下 7%。