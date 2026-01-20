剪出生活的甜 楊士毅領民眾走進北港糖廠藝術日常

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】配合北港糖廠大型玻璃藝術裝置「光之祥雲」啟用，雲林縣政府18日於「北港1911好庫文化產業園區」舉辦剪紙體驗活動，邀請藝術創作者楊士毅老師帶領民眾動手創作，透過一把剪刀、一張紅紙，剪出對生活、家庭與土地的情感記憶，讓藝術不只停留在觀賞層面，更融入日常體驗。

活動現場不設制式底稿，楊士毅鼓勵參與者從自身生活出發，自由發揮創意。無論是象徵親情的圖樣、祝福家人的文字，或對平凡日常的想像，都在紅紙間一一成形，現場氣氛溫馨而熱絡，吸引親子與長輩一同參與。

雲林縣政府文化觀光處表示，剪紙體驗活動與「光之祥雲」藝術裝置相互呼應，前者以手作傳遞生活情感，後者則以光影轉譯產業與信仰記憶，展現北港糖廠從產業遺址轉型為文化園區的多元可能，也讓民眾在參與中建立與場域的情感連結。

不少參與民眾分享，透過剪紙創作重新思考「生活的甜」，不只是糖的滋味，更是家人陪伴與土地記憶的累積。文觀處也期盼未來持續引入多元藝術活動，讓北港糖廠成為民眾願意停留、反覆造訪的文化生活場域。（照片／雲林縣政府提供）