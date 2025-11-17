「剪刀石頭布」怎麼玩才會贏？研究震撼公開！一票人驚覺：難怪老是輸

生活中心／唐家興報導

看似簡單的剪刀、石頭、布遊戲，其實背後隱藏著深奧的行為科學理論。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

「剪刀、石頭、布怎麼玩才會贏？」這個看似最簡單的決勝遊戲，其實暗藏著比你想的更複雜的大腦運作。雖然理論上三種出拳的機率應該相同，但專家指出，多數人根本做不到「真正隨機」：而這正是讓你輸掉比賽的最大關鍵。

人類天生不隨機？專家：你以為的直覺，其實早被對手看穿

澳洲西雪梨大學三位科研人員在《The Conversation》撰文指出，若想在多回合的「剪刀、石頭、布」中穩定取勝，最強策略只有一個：徹底隨機，不要管上一回合輸贏。但問題來了～說得簡單，做到超難。

大腦研究曝光：玩 15,000 回合後，弱點全現形

研究團隊為了理解大腦如何在競爭中作決策，讓多名受試者玩了足足 15,000 回合猜拳，並同步記錄腦部活動。結果揭露了殘酷事實：「那些被上一回合影響的人，更容易輸。」原因很直白：人類根本做不到完全隨機。

他們從大腦訊號中發現，各種偏好與出拳習慣明顯存在，並且能從腦波中即時預測受試者下一步是「剪刀、石頭、還是布」。

最常被抓包的習慣：大家都愛出石頭？

長時間觀察下來，受試者在選擇時明顯呈現這些模式：

1.「石頭」→ 最常見

2.「布」→ 居中

3.「剪刀」→ 最少被出

長時間觀察下來，受試者在選擇時，明顯出石頭比較多。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

此外，人們還有一個好笑但致命的習慣：不喜歡重複同一招。也就是說，如果上一回合出了石頭，很多人下一次就會刻意避免再出。這種反覆的「避免重複」，讓你在高手眼中變成超好讀的對手。

即時決策：大腦其實偷偷記得上一次的出拳

研究還發現，受試者在按鍵出拳前，腦波中已經出現可辨識的訊號，讓科學家能預先讀出他們要出哪一招。而且不只當下決策，大腦同時記著：「我上一回合出了什麼？」、「對方上一回合出了什麼？」這些資訊都影響了下一次的選擇。

換句話說，人類好像天生就會忍不住推理：「他剛剛出石頭，那我是不是該出布？」但偏偏，這種想太多的模式，就是你輸掉遊戲的原因。

剪刀石頭布根本不是運氣遊戲，而是可被破解的模式。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

真正高手的祕密：忘記過去，才能贏在未來

科學家強調，為了「出其不意」，記住上回合的結果反而是阻力而非助力。因為只要不是隨機，你的出拳就能被對手預測。這項研究最後給出的結論非常有趣：

「人類大腦不擅長面對變化，這讓我們在社會中更容易合作，但在競爭遊戲裡卻成了致命弱點。」因此，若想提升勝率，專家建議：

1.不要猜、不要想、不要回顧上一回合。

2.讓自己「真的」隨機。

3.忘記過去，你才能贏未來。

簡單說：猜拳的最強心法就是——不要用心。

新聞來源：上述研究成果發表在《社會認知與情感神經科學》（Social Cognitive and Affective Neuroscience）期刊上。

