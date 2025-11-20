剪指甲1錯誤習慣讓她「甲溝炎」爆痛流血！ 如何剪指甲才正確？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

25歲A小姐剪指甲時習慣將兩側剪得很短，平時又喜歡穿前端很緊的高跟鞋，有次出門不小心踢到大拇趾，結果腳趾立刻紅腫滲血，每走一步就像被針扎一樣痛到不行，隔天指甲下面更出現大片膿皰讓她嚇得急忙就醫，經醫師檢查後診斷為「急性甲溝炎」，並透過局部清創引流、口服抗生素及消炎藥治療，2週後腫脹才明顯消退。

手指、腳趾上的指甲雖然不起眼，卻能保護手腳、減少細菌等感染源入侵皮膚，如果沒有好好的照護可能會釀成甲溝炎，一片小小的指甲就能讓人痛不欲生。不過，指甲該如何修剪才正確呢？奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師王羽安來解答！

什麼是甲溝炎？造成甲溝炎的原因有哪些？

甲溝炎（Paronychia）是一種相當常見的指甲疾病，造成的原因包括外傷、習慣性咬指甲、長期接觸水或化學刺激物、黴菌感染、藥物副作用、捲甲等。如果症狀持續超過6週仍未痊癒就被稱為「慢性甲溝炎」，若小於6週則為「急性甲溝炎」，而造成急性甲溝炎、慢性甲溝炎的常見原因又有些不同。





王羽安醫師表示，急性甲溝炎常因外傷、過度修剪指甲或咬指甲引起，會造成甲板受損並連帶讓旁邊的甲摺發炎，嚴重時甲溝處還會形成肉芽組織；至於慢性甲溝炎則常見於長時間接觸水或直接接觸刺激性較強的化學物質者，由於甲床及甲溝慢性發炎，皮膚會脫屑發紅、發癢，而且甲板周圍的甲摺會腫脹，和甲板之間的縫隙也會變深，





此外，王羽安醫師提到，「灰指甲」也是造成慢性甲溝炎的另一大主因，當甲板異常不均勻增厚會使指甲變形、壓迫甲溝，而標靶治療造成甲溝炎的頻率也逐漸提高，像表皮生長因子受體抑制劑的其中一個副作用就是甲溝炎及肉芽組織的增生。





甲溝炎分類常見原因症狀治療方式

急性甲溝炎（小於6週）

外傷

過度修剪指甲

咬指甲

甲摺紅腫劇痛

膿皰

滲組織液

局部清創引流

外用或口服抗生素

口服消炎藥

慢性甲溝炎（大於6週）

過度碰水／清潔劑

指甲黴菌感染

癌症化療／標靶藥物

捲甲

甲摺紅腫

附近皮膚脫屑發炎

甲溝變深

甲板過度變形或異常增厚

減少碰水或做好手部防護

口服抗黴菌藥物

化學燒灼或冷凍治療肉芽增生

指甲矯正

甲溝炎有哪些影響？如何治療甲溝炎？

甲溝炎若不及早處理，它所造成的疼痛和感染不只會影響工作、生活，嚴重還有可能造成長期變形或功能障礙。關於甲溝炎的治療，王羽安醫師表示，急性甲溝炎以外用或口服抗生素為主，必要時會合併局部清創引流，在治療期間須減少碰水，以免加重感染或發炎





至於慢性甲溝炎則需對症下藥，王羽安醫師舉例，像灰指甲就需以口服抗黴菌藥物治療，而捲甲則會使用指甲矯正器等，不過癌症相關用藥所造成的甲溝炎，其治療較為冗長，因為藥物本身會造成甲摺慢性發炎且脆弱，而且病人服藥時間也很長，併發甲溝炎及肉芽組織時，除了口服消炎藥外，常須合併冷凍治療或化學燒灼，甚至是透過甲基質手術來處理。

如何預防甲溝炎？怎麼剪指甲才正確？

在預防上，指甲的照護相當重要，尤其是修剪指甲，往往是民眾在指甲未發炎時常常容易忽略的地方。王羽安醫師提醒，民眾在剪指甲時應從甲板中間往邊緣剪，而且不宜修剪過度，以免甲板往前推進的時候重覆嵌入旁邊的甲摺。





如果甲摺組織已經開始腫脹疼痛，王羽安醫師建議，可以用紙膠帶將甲摺拉開，減少甲板及甲摺的接觸，並盡量穿著寬鬆的鞋襪，同時減少上坡或劇烈運動等會過度使用大拇趾的活動，不過出現紅腫、疼痛或化膿時，最重要的還是盡早就醫尋求皮膚科醫師的幫助，找到病因並耐心接受治療、按時追蹤。







