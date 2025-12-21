剪掉過去留長未來？吳婉君冬至蛻變亮相 新造型釋出正能量

冬至當天，吳婉君曬出多張自拍照。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

藝人吳婉君在11月曾公開表示「結束孽緣」，感謝身旁好友陪伴自己度過情緒低潮。距離她坦言走出過往關係約一個月，她近日透過社群媒體分享近況，不僅大動作換髮型，更以一段溫暖話語迎接冬至，展現出重新出發的正能量。

冬至當天，吳婉君曬出多張自拍照。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

吳婉君21日在Instagram貼出多張自拍照，可見她原本俐落的短髮造型已轉變為長捲髮，透過接髮打造出一頭浪漫波浪造型，整體氣色明顯提升。她身穿卡其色背心，配上不同角度的鏡頭表情，包括俏皮吐舌、嘟嘴賣萌與凝望遠方，展現出私下活潑、自然的一面。

適逢冬至這一天，吳婉君也在貼文中寫下感性文字，提到冬至是「白天最短、黑夜最長」的日子，但她選擇用樂觀的角度看待，「也代表著從今天開始，光會慢慢變長。光，正在回來。」

她進一步表示：「願所有努力生活的人都能被溫柔包圍」，並祝福大家節日愉快。簡短文字卻充滿療癒力，也讓不少粉絲留言表示感動，「妳也要一直被溫柔對待」、「照片太有溫度了」。

吳婉君6月曾被媒體拍到與3月爆出家暴風波的趙駿亞疑似復合，雙方當時未正面說明關係狀態。不過，她在11月首度鬆口，表示已經放下那段關係，語氣間釋出釋懷與感謝。吳婉君透過形象轉變與積極話語，間接傳達出擺脫陰霾、迎向未來的決心，也讓外界看見她堅韌而溫柔的一面。

吳婉君透過接髮造型，換上浪漫波浪長髮，展現柔美氣質。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu

