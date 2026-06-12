剪瓜呆頭也被塞錢！65歲趙傳《唐綺陽談星私廚》自爆當兵「被男人搭訕」 驚人細節全曝光

出道38年的歌手趙傳替《給所有知道我名字的人》全球巡迴演唱會最終場上《唐綺陽談星私廚》宣傳，這場巡演至今已經唱超過30場，今年65歲的他狀態依舊維持得相當好，趙傳說;「舞台有一種魔力，每次一上台我就變了一個人，因為不能丟臉，所以狀態都要保持最好。」談到未來是否有退休計畫，趙傳表示完全沒考慮過，除非市場上都沒人買單了，才有可能，唐綺陽也好奇趙傳的歌，向來以高音聞名，未來若唱不上去是否考慮降Key？趙傳笑說：「這樣就沒意思了，要挑戰高音才好玩。」

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至今仍保持每年都會推出新歌的照片自信表示歲月除了讓年齡增長，時光在他身上搶不走聲音與身材，趙傳透露平時自己喜歡下廚，他認為做菜是一個很好的訓練，因為從買菜、備料到完成料理，每一步都在訓練做事的邏輯與節奏，不僅如此，他對吃也相當講究，趙傳說:「我吃飯一定按照菜、肉、澱粉的順序進食，這樣幫助控醣。」唐綺陽分析在心態上永保年輕的三大星座正是射手、雙子與處女座，雙子座的趙傳對事物有源源不絕的好奇心，正是完全印證了這個特質。

過去長年忙於工作趙傳節目中也談到過去兩個女兒自己陪伴不多，直到小兒子出生後，才驚覺小孩子的成長過了就過了，因此花了將近12年的時光放下工作陪兒子長大，趙傳說:「全世界應該沒有一個父親像我這樣子，一個人跑到學校站在他教室外看他上課，到後來老師乾脆在校外教學時，請我幫忙照顧其他小朋友，那段時光是我最開心的時候。」另外曾在演唱會上與他同台演出的二女兒唐綺陽也好奇是否有出道的打算，趙傳有點惋惜的說: 「她是一棵好苗子，只是女兒看到我長年巡演、到處奔波，有些卻步，現在對幕後工作比較有興趣，暫時還沒有站到幕前的打算。」

料理環節中，索艾克則為趙傳端出結合芋頭控肉與南洋風湯咖哩的創意料理，趙傳透露會點這兩道菜是因為芋頭控肉其實是爸爸以前的拿手菜，而咖哩則是最近自己孩子喜歡吃的料理，索艾克將兩種元素混搭，讓趙傳眼睛一亮給了超過9分的高分，讓索艾克忍不住笑說：「感謝傳哥給他信心，因為最近來賓分數都太低，讓他差點喪失自信心。」節目中，趙傳也分享年輕時還沒出道、正在當兵時的趣事。他回憶，當年頂著阿兵哥呆頭，在青年公園竟曾被男生搭訕，對方甚至還想給他錢，讓他嚇得趕緊留下一組假電話脫身，荒唐經歷讓全場笑翻。