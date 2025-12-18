剪錯光纖線路、車蓋板噴飛 高鐵接連出包王鴻薇轟：螺絲掉滿地

台灣高鐵這個月接連發生2起重大公安事故，國民黨立委王鴻薇爆料，分別是工程人員2日誤剪光纖線路，導致通訊系統異常而班次延誤，以及13日試運轉測試時，外側車蓋板竟飛出去，所幸是掉在農田，並未釀成傷亡。這讓王鴻薇怒批，「高鐵螺絲掉滿地」。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇表示，高鐵現在是貫穿南北最重要的交通工具之一，所以其公安非常重要，但就在12月短短10天之間，高鐵就發生2起公安事件。

王鴻薇提到，第一件是發生在12月2日，行控中心更新工程中，發生人為的錯誤，也就是剪錯了光纖線路，造成多輛列車班次延誤。據她了解，這件事情發生後的第一時間，高鐵就已經掌握到發生原因，可是卻跟鐵道局回報，調查報告要2週才能提出，所以昨日她在立法院質詢時，要求交通部一定要去追蹤。

高鐵在12月份接連發生2起公安事件。（圖／報系資料照）

王鴻薇接著說，12月13日則是發生更離譜的事件。高鐵在執行列車出場正線試運轉測試，車蓋並沒有鎖死，列車行駛過程中，車蓋竟然飛出去，還好當時行經的路線是郊外，如果是在人潮稠密之處，一定會造成人員受傷，後果恐不堪設想。然而這起事件，高鐵也未向鐵道局報告。

王鴻薇質疑高鐵螺絲掉滿地。（圖／中天新聞）

王鴻薇質疑，這樣螺絲掉滿地的狀況，高鐵更應該公開透明地去面對、應該要如實地報告、應該要如實地檢討改進。

