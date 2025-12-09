剪霸王髮不付錢！老闆娘氣到報警！男硬凹「我只說請你剪 沒說要付錢」

一名男子在基隆市中正區一家理髮廳剪完頭髮後竟然不付錢就想離開，被老闆娘當場攔下並報警處理。事件發生在8日下午1點左右，當劉姓男子剪完頭髮後試圖離開，老闆娘提醒他付款時，男子竟辯稱自己只說請幫忙剪頭髮，並未提及要付錢。這讓開業40年的老闆娘相當震驚，她表示從未遇過這種情況，讓她感嘆人與人之間的信任已經消失殆盡。

厚臉皮霸王理髮！店家不提告，男子瞬間落跑。（圖／TVBS）

劉姓男子當天走進位於基隆市中正區正義路的理髮廳，請老闆娘幫他剪頭髮。服務完成後，他竟然大喇喇地走出店門，完全無視付款這個環節。老闆娘立即叫住他，提醒他忘了付錢，沒想到男子的回答讓她大為震驚。老闆娘表示，男子辯稱他只說請幫忙剪頭髮，並沒有說要付錢。老闆娘氣得說：「世界上有這麼好的事嗎？」她描述自己當時非常生氣，感覺被欺騙了，而男子還站在那裡嬉皮笑臉，讓她更加氣憤。

廣告 廣告

面對如此荒唐的情況，老闆娘決定報警處理。警方到場後了解狀況，由於這類金錢糾紛屬於告訴乃論的案件，警方尊重老闆娘是否要提出告訴。考慮到僅為150元的理髮費，還需要跑法院處理，老闆娘最終決定不再追究。第二分局信六路派出所長鄭億宏表示，警方當場告誡劉男，並呼籲消費者在消費前應先確認是否攜帶足夠款項支付。他同時提醒店家，為確保自身權益，遇到類似情況可立即報案，提告詐欺罪。

這位開業40年的老闆娘表示，這是她第一次遇到這種情況，讓她感到非常無奈，也讓她感嘆人與人之間的信任已經蕩然無存。整個事件中，男子始終保持神情緊張但仍不斷狡辯，即使在警察到場後依然如此，他的行為不僅讓老闆娘生氣，也讓在場的警方感到荒唐。當得知老闆娘不再追究後，男子立刻一溜煙地離開現場，顯示出他對自己行為的心虛。

更多 TVBS 報導

天冷奪命？男子倒臥基隆土地公廟猝死 身旁留高粱酒瓶

台東農用車斜坡彎道「烏龜翻」 男駕駛痛苦趴地求救

醫二代偷拍女實習生！廁所隔間伸手機 下場慘了

國中生放沖天炮釀禍！2車燒成火球全毀 父母須連帶賠60萬

