剪髮也能轉運！命理師公開每月14天「開運剪髮日」從頭迎好運

新的一年，不少人希望替生活與運勢做些改變。命理師湯鎮瑋在臉書分享，轉運的第一步不在求神問卜，而是從「人」開始，重視人和與個人氣場。他指出，當運勢低迷、心情不佳時，越不能放任外表邋遢，反而應透過剪髮、換造型與穿搭，為自己整理外在磁場，幫助舊能量退場、新能量進來。

剪髮挑對日子更加分

湯鎮瑋表示，根據《菩提薩埵經》的說法，農曆每月有14天特別適合剪髮，每一天都對應不同的運勢主題，只要依照自身需求選擇，就能「剪出好運」。重點不在於一定要大改造，而是完成整理與更新的動作。

開運剪髮日重點整理：

初三 補財庫 ：適合想存錢、穩住財運者

初四 旺氣色 ：改善精神與整體狀態

初五、二十三 旺偏財 ：副業、抽獎、投資運

初八 顧健康 ：為身體狀況加分

初九 招桃花、人緣 ：感情與貴人運

初十 轉心情 ：提升快樂與正向能量

十一 增智慧 ：考試、工作判斷力

十三 補行動力 ：擺脫低潮、找回衝勁

十四 正財、事業 ：轉職、業務、面試

十五 累積福德 ：穩定整體運勢

十九 修行靜心 ：提升內在平衡

二十六 改善家運 ：家庭關係加分

二十七 萬事呈祥：清除晦氣、重新開始

轉運不求多 重在持續

湯鎮瑋建議，若想強化某一項運勢，可鎖定同一天連續剪髮7個月，且不建議一次求多種運勢，專注一項更有效。至於是否一定要去髮廊，他強調，只要有整理與改變的行為即可，小修、護髮、染燙都算。

湯鎮瑋最後提醒，轉運不一定要做驚天動地的大事，有時從好好整理自己開始，就是最溫柔、也最容易實踐的開運方式。

