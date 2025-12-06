剪髮戰2026新北？ 李四川笑曝「戰鬥髮型」真相：這個很好玩

台北市副市長李四川。（資料照／張珈瑄攝）

面對2026年選舉，國民黨由誰參選新北市長尚未定案，除新北市副市長劉和然有意參選外，呼聲相當高的台北市副市長李四川也表態願意參加國民黨初選。然而，針對有談話性節目稱李連髮型都準備好了，要做戰鬥的準備，對此，李則是笑回，自己都在新北市府的地下一樓的員工理髮廳去理髮，也沒有什麼特殊髮型，「我也不曉得選舉跟髮型，還會拿來討論，這個很好玩。」

李四川5日接受廣播節目「千秋萬事」專訪時，被問及髮型減短是要準備戰新北市長，做成戰鬥準備一事，他笑著回應，大概從民國96年底到台北縣，到現在為止，大概都在新北市府的地下一樓的員工理髮廳去理髮，都是這種樣子，也沒有什麼特殊髮型，「我也不曉得選舉跟髮型，這些狀況還會拿來討論，這個很好玩。」

另外，李四川也提到，自己在台北市服務時間比新北市更長，但從台北縣到新北市，現在29區大概走到哪裡都有部屬，曾經走過，那一定會在那裡留下痕跡，同意新北市副市長劉和然談的，當然要去選首長，一定要對新北市的各地區，應該有深入的了解，尤其是對於各地區的需要，或是任何的問題往後要怎麼解決，一定要了解。

