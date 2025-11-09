民視新聞／綜合報導

為了延續傳統工藝文化，從事宮廟剪黏及交趾陶創作，超過60年的工藝師許哲彥，開設免費課程，推廣傳承寶貴的文化資產。他說，要透過實際行動開課，讓更多人認識剪黏這項藝術，來當文化的守護者。

雲林縣知名剪黏工藝師許哲彥，從事宮廟剪黏與交趾陶創作超過一甲子，為了延續傳統工藝文化，他特地前往北港傳薪學院，開設為期兩個月的免費課程，以行動推廣並傳承這項珍貴的文化資產。

78歲的雲林縣剪黏工藝師許哲彥，師承名師江清露，學成後自立門戶承接各地宮廟剪黏工程，創作人物與動物活靈活現，不僅忠實保存傳統技法，也融入個人巧思，形成獨特風格，憑藉精湛的手藝與對工藝傳承的堅持，他在2017年獲登錄為雲林縣傳統工藝「剪黏工藝」保存者。

課程內容相當豐富，從設計圖稿、製作粗胚、剪粘碗片到修整成品，許哲彥老師親自指導每個步驟，傳授他超過60年的實務經驗，許多學員在老師的帶領下，逐漸體會到傳統工藝的奧妙與細膩之處，也從中獲得不少成就感。

剪黏工藝不能失傳！ 大師免費開課 盼文化傳承

課程設計以花瓶創作為主軸，學員需從立體造型著手，是課程中最大的挑戰，立體結構的穩定與花朵剪黏的設計都考驗學員的技術與創意，因此許哲彥也鼓勵大家在創作中自由發揮，展現個人風格。

近年來受到氣候變化及少子化影響，學習傳統手工藝的年輕人越來越少，他希望藉由這類課程，讓更多人了解剪粘與交趾陶的價值，喚起社會對傳統工藝的關注與重視。

許哲彥以一生的心血守護剪黏工藝，不僅是技藝的傳承者，更是文化的守護者，透過這次課程，他用行動讓更多人走進傳統藝術的世界，一同感受泥土與瓷片之間綿延不絕的生命力。

