副不副署藍綠支持度相近、民調打臉藍白自稱六成民意...林修民指綠營要重點爭取搖擺20%：讓民眾多了解憲政的好機會

近期藍白立委因不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，放話26日提案彈劾總統賴清德，而據台灣民意基金會民調顯示，全台支持和不支持副署的百分比各佔39.2%和42.8%，與藍白陣營宣稱擁有60%民意的說法不符。對此，科技專欄作家林修民今（24日）上電台《新聞放鞭炮》表示，藍綠基本盤相近，目前賴政府最重要的是爭取剩餘近20%的民眾，而此次也是很好的論述機會，讓人民更了解憲政體制和他國案例，表明藍綠白相互衝突在民主國家十分常見，是政黨政治常態。

林修民表示，以台灣民意基金會的民調來看，支持副署和不支持的百分比是旗鼓相當，等於是雙方基本盤，接下來的20%中間選民，可能包含沒意見、不清楚差別的人，坦白講要理解是有點複雜，賴政府最重要的角色是要爭取這20%，搖擺不定或沒有預設立場的民眾就是可努力的目標。



林修民強調，之所以認為這20%的群眾很重要，是因為此次有很好的機會去理性論述，讓人民知道各國憲政發展的歷史，若好好把握機會，對台灣未來民主也是有幫助的。



林修民舉例，我國憲政體制是五權分立，採取內閣制的日本或英國，他們內閣是由國會多數黨組成的，不會像台灣和美國可能有朝小野大的狀況；而採取總統制的美國，若政治上發生立法和行政兩權衝突僵持不下，政府就會關門（Shutdown）。



林修民認為，應該讓人民很清楚知道，在現行五權分立底下，現在藍綠白相互衝突的情況相當常見，本來選擇這種憲政制度時，就有預期到這種狀況會發生，否則當初修憲改內閣制就好。他直言，所以副不副署的問題沒那麼複雜，只是一種常見的法律自救方式。



林修民重申，一定要讓人民知道現在並非所謂的政黨惡鬥，而是政黨常態，因為民主本來就意味著大家意見不會一樣，只有像中國或北韓那種國家才會有「全體一致通過」出現。

