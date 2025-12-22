副作用低！研究揭便祕新療法 不用吃藥「直接震出糞便」
生活中心／倪譽瑋報導
治療便秘新方法！長庚發炎性腸道疾病中心主任李柏賢發文分享，智慧醫療器材震動膠囊（Vibrating Capsule）有別於一般吃藥，患者在睡前吞下，膠囊到腸道後開始「微震動」刺激蠕動、慢慢推進糞便，到了隔天，膠囊隨著糞便自然排出，不釋放化學藥力、不干擾腸道菌叢，少有腹瀉等系統性副作用，可用於藥物治療效果不佳的病人，只不過這項技術尚未普及。
便秘療法迎來新方向 「震動膠囊」降低腸道干擾
李柏賢引述《Clinical and Translational Gastroenterology》期刊的研究，治療便秘可透過纖維、軟便劑、瀉藥，但有時可能造成腹脹、肚子痛，藥物效果也沒有很好。如今醫療科技開闢出有別於藥物的「物理治療」。
李柏賢指出，「震動膠囊」專門針對藥物效果不佳的便秘患者，吞下去後，膠囊到達大腸開始啟動「微震動」刺激腸道蠕動、推進困住的糞便；而膠囊不進入血液、不影響荷爾蒙、不干擾菌叢，睡前吞服隔天就隨糞便自然排出，可謂「安全純粹」。這項智慧醫療器材已通過美國FDA核准。
改善效果佳、副作用低 但技術仍待普及
研究實際讓1722位慢性原發性便秘患者，持續使用震動膠囊3到6個月，結果顯示，膠囊有助於讓排便更規律，每週「自然完整排便」次數平均增加超過一次，也讓糞便由偏硬改善至接近正常，上廁所時不必再「拚命用力」，同時如廁時間減半，平均從約30分鐘縮至15分鐘。此外，這些改善在6個月後依然能維持「展現了長期的穩定性」。
李柏賢表示，震動膠囊用「物理動力」取代「化學藥力」，除了不像部分刺激性瀉藥會有依賴性、耐藥性疑慮，副作用也相當低，使用膠囊腹瀉發生率僅約0.64％。不過價格上，李柏賢笑稱「只能說，腸子很想知道，錢包還在觀望」期待這項技術在未來能更普及。
資料來源：Dr.Le 李柏賢
更多三立新聞網報導
腎友小心！醫示警「5超商食物」不要碰：恐昏死、肺水腫
不能出聲如何報警？這款APP免打電話、還可快速定位 一文看懂無聲報案
饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃
被影射收紅錢 Cheap強硬發聲：會請律師一個個告
其他人也在看
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
30cm鱔魚從肛門鑽體內「腹腔裡游泳」 男衝急診求救！醫手術看傻
據陸媒《瀟湘晨報》報導，不久前湖南一名30歲男子臉色慘白、全身冒冷汗到湖南醫藥學院第一附屬醫院急診求救，院方檢查發現，男病患送醫前約一小時，有一條長約30公分、仍活蹦亂跳的黃鱔，竟從肛門鑽入他的體內。從腹部電腦斷層顯示，黃鱔已刺破腸道，造成乙狀結腸穿孔，情況...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 4
停用減肥針之後會發生什麼，兩個體驗者的不同故事
生活醫學全科醫師胡賽因指出，停止使用減重藥物會讓人感覺像是「跳下懸崖」。停藥後一至三年之間，會重新增加「相當大比例的體重」。BBC NEWS 中文 ・ 8 小時前 ・ 5
研究：睡不好是腸胃在搗蛋 專家勸吃「2食物」助腸道健康
許多人面臨睡不好的問題，食農專家韋恩指出，研究顯示，其實真正決定睡眠品質的關鍵在於「腸道健康」，因為腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙與免疫訊號持續溝通，當腸道狀態穩定，大腦容易進入放鬆與休息模式。因此，專家建議，可以多吃富含膳食纖維或發酵食物，可以讓腸胃維持良好環境。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
不是珍奶也中招！30歲壯男天天喝「1飲品」 罹糖尿病醫直呼：很少見
（記者張芸瑄／綜合報導）外科醫師陳榮堅近日分享一名30多歲男性患者案例。該男子身材精壯、無家族病史，平時熱愛健 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 6
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 5
玩到險沒命！男將30公分黃鱔「塞入肛門」狂游 醫開刀驚見1畫面嚇傻
中國湖南近日傳出一起駭人聽聞的醫療事件。一名約30歲的男子面色慘白、腹痛難耐地前往醫院急診就醫，經檢查與手術後，醫師竟從其腸道內取出一條長約30公分、仍然存活的黃鱔，不僅震驚醫護人員，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 14 小時前 ・ 7
3種食物天天吃會傷腎！滷味常見1物是腎臟殺手
台灣人的飲食習慣可能正默默傷害腎臟健康，卻不自知。台大營養學專家洪泰雄指出，許多人對痛風的嚴重性認知不足，只視為暫時性的疼痛問題，殊不知這可能是腎臟受損的警訊。當抽血檢查發現肌酸酐上升、尿酸過高或出現健康2.0 ・ 2 天前 ・ 1
吃飽就想睡？還特別想吃甜？ 竟「血糖異常」典型警訊
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 吃飽就想睡、整個人好累？才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的？小心，這一些現象有可能都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的典型警訊！營養師提醒，許多人誤以為「血糖異常」是糖尿病患者的專利，事實上，代謝系統的危機可能在血糖「還沒超標」前就已悄悄發出警報。 飽餐後的疲倦，其實是血糖失控的警示。國內大型健檢機構聯安預防學機構就公...匯流新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
有刷牙不代表清潔乾淨！ 醫揭「真正護牙關鍵」預防牙周病
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】牙周病為台灣成年人最常見問題之一。衛福部資料顯示，35 歲以上成人多曾出現牙周病變；美國 CDC 也指出，30 歲以上約 47% 有牙周病症狀。恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫師提醒，牙周病早期症狀輕微，常因牙齦紅腫、清潔不易或牙縫變大卻未就醫，而錯過治療時機。 刷牙靠技巧不靠次數 牙線、牙間刷都重要 許多人以為一天刷三次牙就足夠，但趙冠齊醫師強調，清潔「質」比「量」重要。刷牙角度錯誤、時間太短或未確實清牙縫，都易讓牙菌斑殘留。他建議，每天至少一次需做到完整清潔。牙縫小用牙線較適合；牙縫大或牙周退縮者，牙間刷效果最好。牙刷則依牙齦厚度、牙縫與習慣選擇，沒有一款適合所有人；電動牙刷也能幫助技巧不熟者維持穩定清潔。 牙周病治療 常見這些方式 牙周病屬慢性疾病，治療重點在控制發炎與減緩惡化。常見治療方式包含： 1. 例行性洗牙：清除牙面與牙齦邊緣的牙菌斑、牙結石。 2. 深層清創與根面整平：處理深入牙齦下方的牙周囊袋附著細菌。 3. 牙周手術（視情況）：如嚴重骨吸收或囊袋過深，需翻瓣或再生手術。 他提醒，治療後的維持比治療當下更關鍵，定期追蹤才能穩定牙周狀況。 牙齦腫痛健康醫療網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
天天刷牙也難逃牙周病陷阱？醫曝：刷牙「次數」非重點 落實「123」檢查才是關鍵
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。NOW健康 ・ 8 小時前 ・ 1
人夫「做人」失敗！泌尿醫揭「4元凶」傷精子：吃堅果增活力
男性精蟲品質下降，主要與生活習慣有關。博田國際醫院泌尿科醫師王建勝提到，一名35歲人夫與妻子備孕1年，卻未成功「做人」，檢查發現他的精子活動力偏低，這與生活方式息息相關，熬夜、抽菸、過量飲酒及肥胖，都是影響精子品質的因素。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
機車擦撞「外觀輕傷」竟是血胸！肋骨斷裂刺穿肺臟險奪命
一名23歲女性騎乘機車與汽車發生劇烈碰撞，送往平等澄清醫院急診室時僅主訴右胸疼痛、呼吸稍感不順，經檢查竟發現肋骨斷裂合併血胸，胸腔內積血持續增加，嚴重壓迫肺部。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
不抽菸也可能肺癌！中研院新研究曝運動者、女性要注意這些事
菸害常被視為肺癌主要危險因子，但研究顯示，超過9成罹患肺癌的女性都不抽菸。為尋找原因，中央研究院與美國合作「台灣癌症登月計畫」，深入分析不抽菸肺腺癌患者基因，研究發現人體若暴露於外在致癌物下，APOBEC酵素會過度啟動，提升肺癌風險，對於有運動習慣的人來說，應避免在車流量大的馬路旁活動，女性在家烹煮時則要減少廚房油煙。太報 ・ 7 小時前 ・ 1
35歲是血糖警戒線！ 年輕人糖尿病暴增3倍，這些症狀千萬別忽視
不少人以為血糖出問題多半發生在中老年族群，但近年研究顯示，糖尿病已逐漸往年輕族群靠近。中國疾控中心2025年研究指出，20至24歲男性的糖尿病盛行率，已從1.99%上升到7.42%，40歲以下族群的發病率更增加約3倍。國際醫學界也將血糖管理的警戒年齡提前到35歲，提醒民眾，等到身體出現明顯症狀時才處理，往往已經來不及。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話