副作用低！研究揭便祕新療法 不用吃藥「直接震出糞便」

外國研究找來多名便秘患者測試，讓智慧膠囊在腸道中震動，可促進排便讓上廁所時間減半。（示意圖／資料照）

治療便秘新方法！長庚發炎性腸道疾病中心主任李柏賢發文分享，智慧醫療器材震動膠囊（Vibrating Capsule）有別於一般吃藥，患者在睡前吞下，膠囊到腸道後開始「微震動」刺激蠕動、慢慢推進糞便，到了隔天，膠囊隨著糞便自然排出，不釋放化學藥力、不干擾腸道菌叢，少有腹瀉等系統性副作用，可用於藥物治療效果不佳的病人，只不過這項技術尚未普及。

便秘療法迎來新方向 「震動膠囊」降低腸道干擾

李柏賢引述《Clinical and Translational Gastroenterology》期刊的研究，治療便秘可透過纖維、軟便劑、瀉藥，但有時可能造成腹脹、肚子痛，藥物效果也沒有很好。如今醫療科技開闢出有別於藥物的「物理治療」。

李柏賢指出，「震動膠囊」專門針對藥物效果不佳的便秘患者，吞下去後，膠囊到達大腸開始啟動「微震動」刺激腸道蠕動、推進困住的糞便；而膠囊不進入血液、不影響荷爾蒙、不干擾菌叢，睡前吞服隔天就隨糞便自然排出，可謂「安全純粹」。這項智慧醫療器材已通過美國FDA核准。

改善效果佳、副作用低 但技術仍待普及

研究實際讓1722位慢性原發性便秘患者，持續使用震動膠囊3到6個月，結果顯示，膠囊有助於讓排便更規律，每週「自然完整排便」次數平均增加超過一次，也讓糞便由偏硬改善至接近正常，上廁所時不必再「拚命用力」，同時如廁時間減半，平均從約30分鐘縮至15分鐘。此外，這些改善在6個月後依然能維持「展現了長期的穩定性」。

李柏賢表示，震動膠囊用「物理動力」取代「化學藥力」，除了不像部分刺激性瀉藥會有依賴性、耐藥性疑慮，副作用也相當低，使用膠囊腹瀉發生率僅約0.64％。不過價格上，李柏賢笑稱「只能說，腸子很想知道，錢包還在觀望」期待這項技術在未來能更普及。

