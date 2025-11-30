副刊／不安起因於想要的太多

外在複雜善變的世界我們無法控制，但至少試著讓自己的內心世界安穩平靜，認真想想自己真的擁有許多了。人生一切都是比較來的，所有的痛苦不愉快大部分來自內心的不安，而這不安便起因於得不到想要的。別讓無法控制的人事物一直懲罰自己，必須學會轉念，放過自己，讓生活步調不再被別人拖著走。我最大的願望即是透過不斷地學習並安頓好自己的內心。你呢？

幸福快樂就是生活中這麼簡單的小確幸。圖：翻攝自博客來網路書店

繪本《許什麼願望好呢？》是德拉佩尼亞和羅賓遜繼《市場街最後一站》之後再度攜手合作的繪本書，這本書在色調上更柔和、更平靜但想表達的情感更深沉，細膩地描繪出小女孩卡梅拉日常的一天。就在卡梅拉七歲生日的當天，媽媽端出蛋糕請她許個願，她很單純地認為願望已經實現了，就是終於可以和哥哥一起出門，幫忙做家務！卡梅拉雀躍的戴著生日手環，騎上滑板車，跟著哥哥走過農場的溫室，經過擁擠的公車站、修理廠、老人院、五金建材行，一直走到自助洗衣店。整條街景充滿著活力與熱情，作者以自身墨西哥移民到美國的經驗為出發點，以生活在勞動階級移民社區的小女孩當作主角，藉由她眼中的世界與感受來認識不同的文化族群。

圖像上，作者運用了許多拼貼及剪紙藝術。圖：翻攝自博客來網路書店

在洗衣店門口，卡梅拉發現一朵從泥縫中長出來的蒲公英，就在她摘下蒲公英正想大口一吹時，哥哥卻問她許願了沒？卡梅拉想了想，應該許什麼願望好呢？ 一路上，她看著白絨球，開始想像如果得到一台糖果機，也想像媽媽可以睡在她工作的高級飯店的床鋪上，更想像著爸爸回家團圓的那一幕……繪者以墨西哥傳統剪紙藝術，呈現卡梅拉的夢想，這樣的設計安排除了多元文化特色之外，讓讀者明確感受到小女孩腦海中美好的希冀。

想像著爸爸回家團圓的那一幕。圖：翻攝自博客來網路書店

故事中描寫的兄妹之情十分傳神，彼此間的互動很真實，哥哥嫌棄妹妹這個跟屁蟲，妹妹不服輸地瞪眼回嘴，他們看似互相討厭，但故事最後當哥哥看到妹妹難過時，他的舉動卻是如此無比的貼心，這不就是家人之間的愛嗎？開放式的結局，讓我們依著卡梅拉許願、等待、盼望的旅程，有很多的想像。換我們自問如果只能許一個願望？你會許什麼願望好呢？

這時便是我們重新盤整自己的人生，思考生命中我們所擁有與欠缺的，人的貪念似乎都在不自覺中漸漸擴大，近幾年很流行斷捨離，斷捨離絕非只是整理丟棄物品而已，這是一種很彈性的減法思維，重新省思人生真的沒有非要如何？家長都說只要小孩健康平安就好，但看到成績時又一把火，類似這樣有些矛盾衝突的生活經驗是不是很熟悉呢？因為所有的不安起因於想要的太多，對於得不到的東西，心中便開始有了各種不平靜，所謂的減法生活不是粗糙省略，而是一種態度，一種直搗核心滿意後的精簡。

作者：文亭硯

退休高中國文教師，熱愛閱讀喜歡書寫，目前是熟齡繪本閱讀推廣及帶領人且為安可人生~後青春繪本館專欄作者，並擔任各日照、據點活動講師，以繪本陪伴長者服務志工。

