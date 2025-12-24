副刊／在各校穿梭的行板
每年歲末總會有一場回景美的演講。放學之後的校園，黑夜覆蓋細節，留下亮著燈的高三教室，在三合院一般的獨棟裡兀自清醒。
今晚，她們填滿演藝廳的位置，以虔誠的專注聚焦於學測國寫。長長的三小時，沒有討論活動，沒有遊戲比賽，沒有影片聲色，只有一類類題型的解讀，一道道問題的敲擊，一段段書寫的展開。
這樣的氣場膨脹著在意前途的勁厲，那曾經輕狂的叛逆，自負的誇張，都化為謙虛打掉重建的思考，踏踏實實苦練。
這一夜，對我們而言都是唯一。兩百多位高三生，眼神盯著考題，心裡琢磨著節節延伸的推理，在震顫中看見手中的筆流瀉出反覆辯證的觀點，回看過往低迴的情意。那樣怦然心動的歡喜，是我們共同撥弄的弦音，於是有了很想書寫的衝勁，於是明白寫作是與生俱來的能力，以及不為級分，只為藉以激勵識見、格局、氣度的追求。
1128，與高三生一起奔跑。她們說，原來只要懷抱強烈念力，所有人都會是支持的力量，導引的燈盞。
多年之後，我們都會記得這樣的傳統，懷念這樣一起書寫青春的夜晚。
1129，冬天有陽光的周末，在土城裕德中學。
來校自習的高三生，參加直升考試的小六生，各自走向戰場。
疲憊的校園打起精神，把這些考生抱進懷裡。
小一、小二、小三、小四的樓層，暗著燈，各班貼在玻璃窗上的作品玩得很開心。走過路過時，被嘰嘰喳喳的聲音黏住，被單純甜軟的光澤，乾淨可愛的線條掀起嘴角。
色紙摺出的聖誕樹、聖誕老公公排排站；切割成畢卡索立體化的臉，被塗上五顏六色的心情，浮出記憶裡跳躍的故事。光線悄悄溜進教室，整整齊齊的椅子穿著秋橘的軟墊，布告欄黑板上頭都是小朋友作品的舞臺。
穿過朱紅鐵圈線的甬道，往另一棟高樓，遠望山巒的背影有種孤獨的堅韌。很難想像眼前高一的孩子選擇周末學作文，聽說源於他們國九曾上過我開的會考作文課，主動請學校安排了四周的課程。你不得不佩服他們如此好學，也很詫異學校會如此不計成本地滿足孩子的需求。
因為意願強烈，上課的節奏雖慢，氣氛甚好。儘管同班，彼此熟稔，卻十分安靜，即使下課也極少發出聲音，除非你主動親近。那時，會發現或許是習慣以文字代替紛擾的言說，學習單上密密實實地寫滿筆記；也可能他們認為書寫更能傳達想法，往往快速地完成作品。
這也是天使班的一種樣貌吧?
***
1130，南下的高鐵把台北的陰冷拋在後方，衝向有田有河流有白雲有天際線的地方。
一整天在八卦山腰的學校，與老師們讀詩。從簡單易懂的〈土〉，形象靈動的〈控訴一支煙囪〉，到撲朔迷離的〈水之湄〉、〈孤獨〉。眉頭愈皺愈緊，隨著詩境語境與心境，情緒也由社會轉向個人，進入生命的本質，志趣的選擇。
燒腦解讀，探索之後，天光由明亮轉為柔媚，日落，北返，把太陽留在收割後的稻田裡。
十一月，就這麼在空間與事件之間，離開了。
1201，依然是上課，與十一月銜接成一條流暢的長卷。
夜晚，在竹林中學。
爬上高坡，俯視夜市的燈火，遠遠近近有人回家打開燈的窗戶，有種心安的甜蜜。
校車像一串串鑰匙鍊，等著八點半之後放學的學生。他們被塞在高高如牌樓的教室裡，晚餐的菜飯香氣還在抽屜裡溫著，白日八小時的壓力還夾在眉間，張開大口的書包露出飽飽的課本、講義、考卷。
這是高二菁英班，繼高一世界經典名著小說課之後，開啟古文閱讀。
提早準備的不僅是課程，不但是更廣闊的閱讀，愈加深入的鍛鍊，還有模考。高二，與高三一起模考，國文成績竟然高出直升班。
面對這樣的學生，上課是享受，也是挑戰；是學習，也是督促。
今晚出門時，粉紫帶藍赭的曙光在路的盡頭；回家時，星月斜斜地在遠方，公車疾行掃過無人等候的站牌。
哈魯等在樓梯口，在開門的那剎，送來親暱的迎接。
作者：陳嘉英
國立臺灣師範大學閱讀教學課程講師、景美女中語文資優班教師及召集人、曾獲台北市特殊優良教師與台灣省師鐸獎。
著作：《課堂外的風景》(與陳智弘合著)、《凝視古典美學：高中古文鑑賞篇》、《寫作力》、《打造閱讀的鷹架：教你如何閱讀》、《閱讀力：三招教你破解閱讀密碼，強化競爭力》、《從世界名著經典出發，提升你的人文閱讀素養》、《第一本教你寫好學測國寫的作文書──議題導向的閱讀與寫作》、《誰說文言文很沒趣：用文史放大鏡看高中必讀的15篇經典》等。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 87
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 3
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 102
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 52
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 47
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 14
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 24
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 157
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 35
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 43
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 389
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 36
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 11
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 9