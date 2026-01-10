副刊／如果與現實中的我們

一直很喜歡日本作家吉竹伸介的作品，太有趣了，無論是給幼幼班的小孩教養系列或是創意思考系列，總之，就是一整個大療癒。吉竹伸介的畫風簡約，搭配著日常生活中的小事，但就是有那麼點無厘頭，其實文字意涵上真的有許多可以自我反思的地方。

圖文作者：吉竹伸介 譯者：許婷婷 出版社：三采。圖：翻攝自博客來網路書店

繪本《如果的世界》既有趣又極富哲理，蝴蝶頁連續翻開，看見小男孩正在睡覺，窗台上的機器人玩偶被貓叨走了，像是動畫的展示也像是小男孩的夢境，如同封面上，男孩和機器人玩偶是一起的，第一頁即呈現了很漂亮的排比句型，

「如果 那件事順利的話」

「如果 我做了那個選擇的話」

「如果 那個人還在我身邊的話」

「如果……」

忽然間機器人玩偶出現道早安並告訴男孩，我決定要去「如果的世界」了，男孩問了「那是什麼地方呢？」

總在不順之時，我們會設想如果當時那樣就好了。圖：翻攝自博客來網路書店

如果的世界和現實的世界不同，那是在你心中的另一個世界，作者也以實線及虛線來說明現實的世界和如果的世界，整本書的文字對話很有哲學意涵，就像是封面上寫的如果失去了些什麼，如果再也回不去……當整個世界封鎖、崩塌，我們該何去何從？

如果的世界真的比較稱心如意嗎？圖：翻攝自博客來網路書店

書中一段話，「當某個人事物，從你眼前消失，你的內心會湧現這種想法：『如果那時候……』這一刻，你就進入了如果的世界。好熟悉的思維方式，原來我們都隨時隨地穿梭在「如果的世界」與「現實的世界」之間，只要事情不順利時，我們就會設想如果有另一種結局就好了，作者原意是希望我們在最脆弱無助時可以停在那個想像中如果的世界休息一下吧，畢竟喘口氣再往下走。假如每一個現實世界都配有一個如果的世界，就別急著懊悔自責了，人生永遠都是事後才有所體會，出錯才發現自己不知道的事，這就是領悟。

生命中我們需要「如果的世界」的想像力。圖：翻攝自博客來網路書店

倘若太陽已經下山，就別再錯過月亮和星星了。事實上我們永遠不可能回到以前，就算真的回到以前，我想還是一樣的，可能還是犯了同樣的錯，因為當時的我們並不知道啊？人生最後悔的事，就是一直在後悔，雖然永遠無法回到過去。但這些走過的經驗，卻可以幫助我們重新學習，那些令我們感到難過的人或事，都是此生最珍貴的鍛鍊，成就我們獨一無二的人生。

因為沒走過的那條路，總覺得會迷人，最終沒牽起手的那個人，似乎以為更是良人。我們之所以會這麼執著地想，大概就是因為我們沒有把另一個自己從虛擬的「如果」中抽回來吧！事實上每一個現實的當下也可能是另一個如果的世界，讓自己更悠遊自在地穿梭在這兩個世界吧，當然更要好好呵護現實世界中的自己。

——原載於安可人生〈後青春繪本館〉專欄。

作者

文亭硯

退休高中國文教師，熱愛閱讀喜歡書寫，目前是熟齡繪本閱讀推廣及帶領人且為安可人生~後青春繪本館專欄作者，並擔任各日照、據點活動講師，以繪本陪伴長者服務志工。

