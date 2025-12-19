副刊／弱勢者的原罪：韓劇《認罪之罪》
第一眼看到劇名《認罪之罪》，心裡不禁覺得有點奇怪。查詢了韓文劇名《자백의 대가》（自白的代價）則是與英文劇名《The Price of Confession》意思相去不遠。如果「自白」是通往真相的唯一路徑，為什麼它反而成了一種「罪」？
《認罪之罪》的開頭非常有力量。先是美術老師安允秀（全道嬿 飾）與藝術家丈夫李基大（李河汩 飾）的婚禮，婚禮似乎有點沒那麼典型，他們抱著愛女一同接受親友的祝福，彼此的婚戒是一對刺青。在天臺上的他們，向低處拋下捧花，婚禮充滿了波西米亞風格的自由歡快。一眨眼故事變調，李基大在自己的工作室遭到刺傷，躺臥血泊，安允秀抱著丈夫，一邊壓著他的脖子不斷出血的傷口，一邊報警，丈夫逐漸沒了氣息。她一夜之間失去了丈夫李基大，卻被指控為殺夫兇手。
在警察出身、對「實地勘察」近乎偏執的檢察官白東勳（朴海秀 飾）眼中，安允秀似乎不夠悲傷。鮮豔的裝束、自若的舉止、甚至是對犯罪影集的熱愛，都是精心設計的「演出」，都成了她「有罪」的鐵證。白檢察官代表司法體系的態度，他甚至操作輿論消息，讓群眾未審先判，使得安允秀置身絕境。
安允秀在獄中遇見了被稱為「魔女」的神祕女子牟恩（金高銀 飾），牟恩一頭短髮，與她有關的資訊都顯示了她的危險。在面對殘酷罪行的審訊時，她能平靜地描述死亡的生理細節，彷彿她的靈魂早已乾涸。就在安允秀即將滅頂之際，牟恩垂下了一根名為「自白」的蜘蛛絲：她提議為安允秀頂替殺夫之罪，而代價是安允秀出獄後，必須為她除掉那些她無法親自動手的人。
本該是良心發現的「自白」，在這裡成了走出地獄的門票。當一個清白的人（或是渴望清白的人）被迫選擇「認罪」來尋求另一種正義時，這不僅是個人的悲劇，更是司法體系的罪行。為了抵達真相，你願意走上通往地獄的路嗎？
這場設計精巧的認罪劇碼，首先建立在影像的刻意誤導之上。導演在劇集初期動用了大量主觀視角，安允秀親切、大度，穿著鮮豔有風格，對偵訊有問必答，表示自己喜愛觀看犯罪影集，本屬於角色的特質，在鏡頭刻意的剪輯與聚焦之下，成了指向她殺害丈夫的側寫。鏡頭也不吝於重現罪行發生的當下，不管是追述示現的畫面，或是將安允秀帶到現場的模擬。新聞媒體煽動群眾的情緒，而劇集導演在身為觀眾的我們心中種下懷疑的種子，使我們也成了偏見的共犯，體驗到一種「眼見未必為實」的焦慮感。
視覺上的偏見，在檢察官白東勳身上被放大了。警察出身的他雖然耿直、重視現場實勘，卻在對案件產生先入為主的執念後，徹底遺忘了「無罪推定」的根本原則。對他而言，安允秀的每一種反應都是在掩飾，他必須找出她的破綻，他的堅持與專業反而成了最厚實的障壁。白檢察官自詡正義，然而當執法者不再設想被告清白的可能，新的事證與真正的兇手便永遠被阻絕在視線之外。他必須在錯誤的道路上繞行一大圈，直到真相以一種毀滅性的方式碎裂了表象，他才得以重新審視由他一手建構出來的「真實」。
與安允秀形成強烈對比的是被大眾稱為「魔女」的牟恩。這個稱號，顯示了一種輕易的排除手段，不僅是排除心理變態於常態社會之外，更是反映社會對背離傳統的女性印象所有的恐懼。牟恩的真實身分是姜所海，她曾是在泰緬邊境服務的國界醫生，在那樣充滿動盪與苦難的地點，她拚命救人，卻唯獨救不了家鄉的親人。
劇集透過極其克制的敘事揭開她的傷口：一個沉默寡言的父親，和一個天真卻被現實摧毀的妹妹。她救人的手來不及撫平妹妹的痛苦，最終眼睜睜看著家人因無法負荷現實的殘酷而相繼走上絕路。姜所海的冷酷無情來自於巨大的創傷，她背離正道，為了對那個未能保護她家人的世界復仇。
兩位女主角的對峙與合作，讓故事節奏顯得極其流暢。敘事上不拖泥帶水，獄中的交易、復仇的手段、劇情的推進，既保有勘查線索的樂趣，又有真相水落石出的痛快。安允秀與姜所海之間那種既是同盟又是獵物的複雜情感，將張力拉到了最高點，支撐劇情不斷反轉。
我想，最值得一提的，便是《認罪之罪》呈現了女性犯罪能力與弱勢處境的雙重主題。這讓我們不得不重新審視「自白」的本質。朱迪斯・巴特勒（Judith Butler）曾指出，自白不僅是描述欲望的行為，它更是一種「操演」，讓講述本身成為新的載體，使舊的行為獲得新的生命。在《認罪之罪》中，安允秀與姜所海的認罪，正是一場精準的操演。她們聰明地挪用了那套本來是用來威脅她們、壓迫她們的「言說權力」；當她們主動張口說出體系想聽的謊言時，她們其實是在吸收體系的權威，這一次，終於有人聽她們說話。
我也認為，這不僅僅是反抗而已，自白能成功地將一個人內心深處那些具體卻又不相干的負罪感掩蓋起來，並使其合理化。也可以說，這很可能也是我們為這場「認罪之罪」感到傷心的原因。安允秀與姜所海或許在法律上是被冤枉的，或許犯下的罪行有不得已的苦衷，但在她們支離破碎的內心裡，都各自背負著對家人的愧疚。那份假自白，某種程度或許成全了她們對懲罰的渴望。
最終，故事的結構回到了原點，繞成了一個圓。當我們回想起那場夢幻的婚禮，才發現命運早已悄悄鋪墊。那日不小心闖入婚禮現場的姜所海與妹妹，得到了安允秀溫柔的接納，而那些看似與案件無關的人們，牙醫的兒子與將軍爺爺，其實都是姜所海兒時回憶裡的鄰居。這當然可以說是戲劇設計的巧合，但不妨將之進一步視為宿命的隱喻，人與人之間的關聯遠比想像中更為密切，一次無心的善意或是一段隱藏的惡念，都左右人們的命運。
片名中的「罪」，指的不是殺人的罪愆，而是女性拒絕成為受害者、拒絕順從時，所必須背負的「原罪」。安允秀與姜所海，她們在深淵裡相遇，而付出代價，才能贖回某些權利；即便身處地獄，依然想方設法成為自己命運的主人，不肯被傲慢的體制擺布。這場名為自白的交易，它展示了女性在面臨社會壓迫與司法偏見時的脆弱，卻也同時揭示了她們為了生存、為了復仇、或是為了守護最珍視的事物時，能爆發出多麼驚人且決絕的力量。
作者／傅淑萍
現為「我們的教學事業有限公司」講師，國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原（@leyou_yuan）」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 339
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 168
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 50
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 7
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 4
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 20
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 27
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 240
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 5 小時前 ・ 154
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
台積電廠區意外 南科管理局曝原因要求停工
[NOWnews今日新聞]台積電在高雄目前建廠佈局中，然而，昨（18）日晚間卻發生意外，承包商在執行混凝土吊掛作業時，太空包墜落砸到車輛車頭。南部科學園區管理局局長鄭秀絨表示，承攬商因為裝載混凝土的太...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 2
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 174
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11