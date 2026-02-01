副刊／忠於自己的靈魂

圖文作者：道格．薩拉帝 譯者：劉清彥 出版社：小天下

繪本《熱狗》是道格.薩拉帝第一本自寫自畫的繪本，不僅榮獲凱迪克金牌獎和季茲兒童文學插畫獎，還得到許多大獎項的肯定。作者將城市生活中緊張忙碌對比於大自然的寧靜與平和，帶領讀者逃離塵囂，重新發現生活中的小確幸。我把它視為在城市壓力與心靈喘息之間的詩意旅程。

整本書很難單用文字說明的方式寫出圖像中主角的心情感受，因為書中小狗及女士的心情充分以圖畫呈現，不論是天氣，人擠人的街道，或是混凝土的碎裂聲、又或是刺耳的嗚笛與喇叭聲，都令人感到窒息，也讓人對原本喜愛的事和興趣提不起任何勁。圖像上城市壓迫、密集、破碎的視覺節奏斜線、擁擠的建築、擠滿的腳，大量用了橘、紅暖色系佔滿整頁，這些畫面讓「熱」具象化，也讓壓力有了形狀。

一切都令人感到窒息。圖片來源：博客來網路書店。

故事極少文字，但情緒飽滿，真正主題，不只是描寫炎熱的天氣，而是：「城市擁擠快速造成的情緒過載」及「需要被看見的情緒」故事以狗作為孩子、敏感者、內向者、或任何疲倦於城市的人們的投射。重要的轉折在於被「理解」的那一刻狗崩潰時，主人蹲下來抱住牠，那是全書的情感核心，代表情緒被注意、痛苦被承認，一段真心陪伴將要開始。

發自內心的怒吼：「夠了」圖片來源：博客來網路書店。

如同我們的每一天就像熱狗一般，在有限的位置裡只能戒慎恐懼地做好該做好的事。「夠了」、「一步也不想走」，是其中連續二頁中，唯一的一句話。是啊！好像是在說，眼前的煩雜，可以不要管了嗎？我就是一步也不想走了，我就是想要原地躺下的那種心境。休息不是逃避，而是恢復能力，當壓力太大，停下來不是示弱，而是必要。海邊也不只是「度假」的象徵，而是人生重啟的象徵。

水藍成為主色，一切都較為平靜了。圖片來源：博客來網路書店。

故事發展到最後，當然就是要離開了這令人煩躁的城市……隨著圖像，我們也一起放鬆……，水藍成為主色，線條變得柔軟，動作也變得奔放，直到夕陽西下，女士帶著狗狗回家，明明和早上是一樣的道路、一樣的人擠人和一樣熟悉的氣味，但心境上卻大大不同了，讀者的情緒也從壓迫到展開，呼吸從短促漸漸緩慢深層，心也從混亂變得安穩。

《熱狗》貼切地道出，我們若每天將自己活成像機器人而不自知，甚至不知道為什麼面對一成不變的每天，竟會感到如此無力和厭倦就是想逃，卻邁不開步伐……正如封底譯者劉清彥老師所說「我們應該像書中的主角，在生活周遭覓得一處屬於自己的沙灘、綠洲或樹林，隨時可以潛溜進去，讓燥熱煩悶的心獲得暫時的清涼舒爽，也找回原本的自己。」

——原載於安可人生〈後青春繪本館〉專欄。

