副刊／成全別人也是成全自己

作者：莫嘉．德卡迪耶 繪者：弗羅希安．皮傑 譯者：葉俊良 出版社：道聲出版社。圖：文亭硯提供

閱讀繪本《噓》時，著實讓我戰戰兢兢，好像在照鏡子，因為若不自覺不改變，遲早成為那隻兔子法蘭克福先生，處在自己以為的價值標準判斷中，只要和他不一樣的作風，大概都是令人討厭的，但是這樣有比較快樂嗎？

「噓」是一種什麼樣的口氣呢？就是要別人聽我的，依我的指示行事，但這個世界不會只繞著你轉的，你以為的正確未必是正確的，封面上即可見這隻兔子，散發出一股只有他自己懂的高傲，似乎沒有人足以和他匹配，但為何就是一副不悅的神情、獨自拿著馬克杯、站在獨棟房屋前——大門窗戶緊閉，一整個「怒」氣衝天的樣態，書封的前折頁口更直接看到他扯開自己的嗓門大叫，但封底及後折頁口已見改變了，那是成群的樹屋，雖然每棟房子獨立存在，卻有吊橋彼此相連，法蘭克福先生的眼神和微笑的嘴型都大大不同了，更重要的是他是和朋友黑兔站在一起的。

廣告 廣告

圖像上已看出他們之間的差異。圖：文亭硯提供

故事描述著喜歡享受一個人時光的法蘭克福先生，每天氣沖沖地扯開自己的嗓門大叫：「噓！噓！不要吵！」，但對比一旁淡定彈琴、賞鳥、釣魚的黑兔鄰居，這隻看似想享受安靜的小白兔，常常因為芝麻小事(有鳥叫聲、音樂聲……)就失控暴跳如雷，反而是最擾亂寧靜氛圍的破壞者。不料一天……..，這時他才發現，他原以為的生活原則或方式並沒有讓他幸福平靜的過日子啊，原本他一直不以為然的黑兔鄰居在他最不知所措時反而給了他溫暖。

這絕不是對錯的問題。圖：文亭硯提供

是啊，我們當然是依循著自己的邏輯思維及原則過日子，但千萬別忘了終身學習這件事，打開眼睛敞開胸懷，不斷學習不斷修正，只有不斷調整自己才能隨時有最佳狀態享受那個當下，不全然堅持不全然妥協，一定有更周全的方式，溝通絕對不是只叫別人聽我們的，更不會是委曲求全，但人我之間的互相是絕對必要的，養成習慣主動釋出善意，你會發現得到的更多。

故事最後看出他們的改變了嗎？圖：文亭硯提供

有時候，善意不是什麼偉大的舉動，只是一個微笑、一句輕輕的問侯、一個願意聆聽的姿態，別以為那只是向外散出的光，但它其實也在照亮自己。因為當你對世界柔軟，世界也會跟著柔軟；當你選擇理解，人與人之間的距離便悄悄縮短。善意從來不是單向流動的，它像風，吹向別人，也會繞一圈回到自己身上。在這樣的循環裡，你會發現：原來付出不會讓人空空如也，反而讓心變得更加豐盛。

有些時候，你收到的不是比給出去更多，而是比想像中更多，你得到的不是回報，而是連自己都意外的心安，主動釋出善意，你會發現世界並不冷淡，它只是悄悄地等待，有人先溫柔一下。

作者：文亭硯

退休高中國文教師，熱愛閱讀喜歡書寫，目前是熟齡繪本閱讀推廣及帶領人且為安可人生~後青春繪本館專欄作者，並擔任各日照、據點活動講師，以繪本陪伴長者服務志工。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

副刊／沉默的吶喊：派翠西亞．康薇爾《肉體證據》

副刊／時間拒絕埋葬的創傷：恐怖電影《驗屍官》