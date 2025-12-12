副刊／我們都需要心靈停機時間
很多人，包括曾經的我自己，受不了無所事事，無所事事怎麼會美好？無所事事就是浪費時間？非得要把行程表排得滿滿才表示有效率，繪本《無所事事的美好一天》封面就用了極為搶眼的螢光橘，前後蝴蝶頁更是滿頁的螢光橘，和主角穿的雨衣呼應。在閱讀過程中，不自覺地跟著主角將身體不同感官的記憶召喚出來，作者直接使用繪畫技巧，以硬筆、鉛筆，以及蠟筆表現，不論是雨絲、像石頭般的雨滴、腦中的火星人以及小男孩，都看得出細節與粗獷並行的風格，並直接感受到孩子寬闊柔軟的內心，又可看出他們眼裡的世界真的很微小細緻的，包括蝸牛、地下的微生物、陽光、雨水，以及和爸媽間親密的情感。
封底寫著「全世界最慘的悲劇發生了！我的遊戲機掉進池塘裡……沒有了遊戲機，我要如何度過這一天呢？」扉頁一整個跨頁圖像就是穿螢光橘衣服的主角，手上拿著遊戲機坐在大沙發上，場景是舒適的森林中，有樹有草有蘑菇有蝸牛，故事一開始就說「這是第二次，我和媽媽又來到這裡……」「每天媽媽安靜的寫東西，我就安靜消滅火星人……」，說得更精確一點，就是一直在玩遊戲機，媽媽看不過去沒收了遊戲機，但男孩卻從媽媽藏起來的地方拿走遊戲機，然後出門去。沒想到，遊戲機竟意外掉進池塘裡……，沒了遊戲機，他還可以做什麼呢？沮喪到幾乎無法呼吸的孩子走向不知名的小路，小路上長滿的蘑菇讓他回想起幾乎遺忘的幼時記憶。於是他開始奔跑、探索、感覺那些他從來沒有做過的事……
故事情節第一次的轉折在於他拿著媽媽藏起來的遊戲機跑出去了，那氣憤的情緒及內心空虛的表情，都可從圖文中感受到，第二次劇情上升便在遊戲機掉落在池塘中，作者直接用了「我幾乎無法呼吸」來表示，同時也利用翻頁設計來製造故事另一個高潮，四隻巨大的蝸牛出現了，男孩大膽伸手摸摸他們的觸角，便開始一連串打開五感體驗的過程。是的，只有「無所事事」，才能讓心空下來好好感受。在不停埋頭苦幹向前衝的時候，有沒有什麼事情值得我們停下來欣賞，或者說我們甚至不知道自己錯失了什麼？
說穿了，不管大人小孩都一樣為著各自的「遊戲機」執著。我們以為遊戲機就是生活的全部了，花了大半時間在消滅火星人，實際上卻早已分不清楚，被消滅的到底是永遠消滅不完的火星人，還是越來越無趣空洞的人生。長大後的無所事事，總是帶著負面意涵，我們會對無所事事感到不安，更害怕別人覺得我們無所事事。想要重新感受無所事事的美好需要十足勇氣，最棒的回報便是再度聽見心中跳動的咚咚鼓聲。許多人對於「無所事事」會有罪惡感，非得像倉鼠那樣動個不停才能安心，真的需要偶爾給自己心靈停機時間，它可以啟發我們創造性思維及強化心智韌性，更提高了我們對愉悅的感受力，「無所事事」原來是最該做的一件事。
——原載於安可人生〈後青春繪本館〉專欄。
作者：文亭硯
退休高中國文教師，熱愛閱讀喜歡書寫，目前是熟齡繪本閱讀推廣及帶領人且為安可人生~後青春繪本館專欄作者，並擔任各日照、據點活動講師，以繪本陪伴長者服務志工。
副刊／冷硬派偵探的行規：達許・漢密特的經典作品《馬爾他之鷹》
