副刊／把你的心事都告訴我：《烈愛對決》才能融化寒冰

近期《烈愛對決》（Heated Rivalry）在全球引發巨大的迴響，這部劇集連日蟬聯收視冠軍的寶座（HBO目前尚未提供中文字幕）。我想，這不僅僅是因為故事講述了兩位頂尖的冰球（Ice hockey）巨星長達十年的宿敵與愛戀，更在於它細膩地刻畫了情感與慾望的互滲：既充分保有若即若離的曖昧張力，又不吝於善用語言袒露靈魂的真實感受。

故事圍繞著講求團隊與榮譽的加拿大金童尚恩（Hudson Williams 飾），以及背負著沉重家庭壓力和惡童形象的俄羅斯天才伊利亞（Connor Storrie 飾）展開。在公眾眼中，他們是冰上硬碰硬的對手；但在鏡頭之外，他們對彼此的慾望與求索卻如野火燎原，一發不可收拾。

職業冰球雖是故事的舞台，但劇情的重心並非僅止於競技熱血。兩人關係的說服力，建立在肉體吸引與靈魂共鳴的交織之上，他們共享著「如履薄冰」的祕密情愫，同時也擁有對冰球這項運動全然投入的熱愛。正是這種對極致的共同追求，讓他們之間那份共享祕密的親密感，遠超一般的戀人。

若要論及這份情感厚度最淋漓盡致的一刻，非尚恩於冰上受傷的那一幕莫屬。那是一顆極為罕見的鏡頭：激烈的賽場上，他們短暫地卸下宿敵的武裝，對視而笑——那笑容裡沒有勝負，只有惺惺相惜與心靈相通的純粹快樂。然而剎那間，劇烈的撞擊粉碎了這份溫存，尚恩倒在冰面上，隨即被緊急送醫。

在意識模糊、感官混亂的邊緣，尚恩本能地喃喃自語：「告訴他我沒事⋯⋯。他會很擔心⋯⋯。伊利亞⋯⋯」身旁的急救人員沒有聽清楚，以為他在呼喚教練或是父親，但螢幕前的觀眾心裡都清楚，那個名字只能是伊利亞。這句囈語融化了所有防備，揭示了愛的本能，即便在肉體承受劇痛、意識即將斷線的危急時刻，尚恩靈魂深處最優先的焦慮，竟是不捨得讓伊利亞心碎難過。這種將對方的感受置於自我安危之上的本能，讓這段隱密關係的重量，瞬間超越了賽場上所有的榮耀。

尚恩的愛似乎是這樣的，是一種溫柔的守護。這一以貫之的態度，早在伊利亞父親喪禮的那個時刻就有跡可循。剽悍的伊利亞看似玩世不恭，實則處境蒼涼：母親早逝，父親罹患失智症，而他作為家中的經濟支柱，在喪禮上不僅要面對至親離世的悲慟，還得應對兄長對金錢的貪婪索求。伊利亞因兄長的涼薄而怒氣沖沖，內心卻又充滿虧欠，痛心自己長年在海外征戰，未能陪伴父親最後一程。

巨大的孤獨與無力感，該如何訴說？英語，這個他用來武裝自己、與世界周旋的語言，已無法承載他破碎的情緒。此時，尚恩對他說：「你把你的心事都告訴我，但是用俄語。」這是極具深度的情感處理空間，即使尚恩聽不懂，但那種表達情感的安全感與宣洩的必要卻能同時存在。語言有時是表達的障礙，語意翻譯雖是理解的一種方法，然而真正能讓心得以靠近的關鍵，是通過情緒的共振。他讓伊利亞回到母語的自若中，伊利亞甚至能放任自己用俄語表白。哪怕尚恩聽不懂那些詞彙，但他願意成為一個容器，無條件地接納伊利亞那些無法被翻譯的悲傷。

然而，僅有私密的接納並不足以抵擋現實的洪流，劇集在此處安排了一個非常有趣的變奏。在短短六集的篇幅中，編導大膽地將其中一集的焦點轉向另一組角色，史考特（François Arnaud 飾）與奇普（Robbie G.K. 飾）。史考特是一位比尚恩與伊利亞年長的深櫃球員，而奇普則是他那平凡卻真摯的愛人。他們同樣在黑暗中掙扎，渴望經營一段無法攤在陽光下的關係。這條支線的鋪陳，帶出了那石破天驚的一刻：那位老將帶領球隊拿下賽季冠軍，在漫天彩帶與歡呼的榮耀頂點，他選擇在全場觀眾與轉播鏡頭前，擁抱並親吻了他的愛人。

這一幕歷史性的畫面，不僅讓那一對戀人的感情得見天日，更成為這項陽剛運動的里程碑。對於尚恩與伊利亞而言，這將不只是一個新聞頭條，而是最有力的憑恃。他們不約而同在電視機前因為這一幕而有所動作，前輩的勇氣讓他們看見，某種遊戲規則真的改變的瞬間，原來冰球場上的王座與真實的愛情並非只能二選一，這勝利的可能，給了他們在這條佈滿荊棘的路上，繼續走下去的盼頭。

正是這份被點燃的希望，讓兩人的連結終於昇華為承諾。面對伊利亞無法回到對同志極度不友善的俄國這一殘酷現實，同時也因為渴求這段關係至令人恐懼的地步，尚恩不再迴避，而是竭力思考，決定主動創造屬於他們的生活。伊利亞因此動情甚深，這次以尚恩能懂的語言，告訴尚恩：「我愛你」。尚恩顫聲問：「這份愛也讓你痛得簡直要命嗎？（Does it fucking kill you too?）」伊利亞則堅定地回應：「再也不會了。（Not anymore.）」

當尚恩提議以伊利亞母親的名字來命名兩人共同創辦的冰球夏令營，並致力於資助心理健康與自殺防治組織時，這不僅是解決現實困境的方法，更是一種對伊利亞根源的溫柔擁抱。伊利亞深受感動，說出：「我的母親一定會愛你，像我愛你一樣。」而尚恩請求他：「請用俄語再說一次。」

這一刻，俄文從悲傷的載體轉變為愛的契約。尚恩要求聽這句俄語，代表著他渴望被伊利亞生命中最神聖、最私密的部份所接納。尚恩與伊利亞的交融於此刻真真實實地互為血肉，尚恩不僅愛著眼前的伊利亞，更愛著造就了伊利亞的那位母親、那個國度、以及那些他無法觸及的過去。

《烈愛對決》之所以能成為一部不落俗套的傑作，正是因為它充分演繹了激情，並深入挖掘了「善待」與「勇氣」的真諦。它讓我們看見，真正的愛，是能夠跨越語言的隔閡、現實的阻礙，並在他人的勇氣中找到自己的方向，也在彼此的眼裡找到最終的歸宿。

作者／傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師，國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原https://introduceandreview.blogspot.com/」與IG「樂遊原（@leyou_yuan）」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

