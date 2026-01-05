副刊／新海誠《鈴芽之旅》：我們必能跨越門檻，走進明天
生在臺灣，對於天然災害必然深有體會。水災、風災與地震，都是這小小國家時時要面對的挑戰。新海誠幾部隱喻日本震災的電影意欲傳遞的感情，與日本同位於環太平洋地震帶的我們，應該特別能感同身受。
《鈴芽之旅》自少女鈴芽遇到了神祕的「閉門師」草太而啟動。鈴芽因好奇心誤觸禁忌，拔起了鎮壓災厄的「要石」。故事設定兩顆要石是神明的化身，釘住了門後死者居住之地「常世」裡狀似蚯蚓的巨大力量。當蚯蚓竄出門檻來到現世，也將引發地震。因此，為了彌補過錯，也為了拯救被要石化身成的貓「大臣」詛咒而變成一張椅子的草太，鈴芽與這張原是過世母親親手製作的椅子，循著先前在路上奔跑的大臣與椅子所引起的騷動，追逐社群網站捕捉到可愛貓咪的最新貼文，試圖抓住大臣，要求祂將一切恢復原狀。
這場公路之旅，從九州宮崎出發，途經愛媛與神戶，一路遠赴東京。旅途間，鈴芽遇到了許多友善的陌生人，也是公路電影的形式最珍貴的地方。無論是運送蜜柑的女孩千果，還是經營小酒館的老闆瑠美，或是草太的朋友，萍水相逢、彼此協助的善意，都暗示了日常的溫暖是抵抗無情災厄的力量來源。
大臣所經之地，常世與現世之間的「門」就被打開，鈴芽與草太，努力要將門一一關上。鈴芽與草太前往的每個關門地點，都是曾經繁華但如今荒廢的遺址，如溫泉街、校園或遊樂園。最後，他們甚至深入東京繁華地表下的廢棄隧道與地底深處。這些地方雖然型態各異，但都同樣承載著往日人聲鼎沸的殘跡。東京的這道門，位於被時光遺忘的地底神宮，劇本的選址使廢墟的規模與意義變得更深沉，揭露了繁華的城市重建在遺址之上的事實，經歷漫漫的歷史、遭逢無數的變動，這裡有著許許多多的記憶。
閉門師必須聆聽土地的聲音，那些日常互動的聲響，才能有力量推上門扉。儀式性的動作背後溫柔的意義是故事的核心，所謂的阻止災厄，並非將過去抹去，而是透過鄭重悼念、感謝，而能好好地道別。我們要拚命守護世界的理由，便是為了這些曾發生過的瑣碎卻真實的生活瞬間，也殷切希冀這些時刻總會再來，像是成功關門後，那股晦暗濃稠的力量，會化作及時雨落於大地，使天地如新。
蚯蚓是大自然無常力量，而任性的大臣則是隨心所欲。天地無情以萬物為芻狗，屬於土地的力量無所謂善惡，自然災禍也無法據陟罰臧否的道德邏輯來理解，能確認的只有人類確實渺小，須當常懷敬畏之心。然而，不妨看看草太所化身成的椅子，即便少了一塊椅腳部件，搖搖擺擺，依舊奮力奔跑、戰鬥，這是生命傷痕的具象化。傷害確實曾經發生，傷痕也難以輕易癒合，但生命依然保有意志力與行動的勇氣。
隨著旅程推進，鈴芽也終於理解了長久以來縈繞心頭的夢境。夢境是潛意識被凍結的瞬間、再現的創傷，是鈴芽內心深處那塊始終未能走出震災陰影的靈魂碎片。夢境模糊了過去與未來的界線，直到旅途終點，鈴芽才驚覺什麼是救贖的真相。
從人類學的角度來觀察，電影的發展，遵守了「通過儀禮（Rites of Passage）」的架構。當鈴芽離開九州的家，她便經歷了與過往安穩生活的「分離（Separation）」，與環阿姨的生活看似平穩，底下卻有累積的問題正在發酵的暗流。
漫長的旅途與常世的冒險，則是時間的向度變得扭曲、危險又困難的「閾限（Liminality）」階段，跨越門檻是經歷曖昧不明、充滿變化的過渡狀態。當故事推進，鈴芽回到兒時舊居殘址，可以想見房屋全毀，恐怕鈴芽的母親也於當時受難。環阿姨雖接下了照養鈴芽的任務，隨著時間流逝，青少年的彆扭，以及環阿姨對自身選擇的迷惘，壓抑的一切終於被攤開來，兩人在這趟旅程中途面對自己，也面對彼此的矛盾。
在閾限，生與死的界線模糊，現實與記憶交錯。騷動的常世，往日的一切都在焚燒、破碎。危險的世界邊緣以震撼的場景、熱氣蒸騰的形象呈現，那是感官所能接收的最大值的震盪，也可以指向心理狀態，因為置身於過渡時刻接受考驗的人們，在閾限期中對自我身分的重塑是相當嚴峻的試煉。
鈴芽在夢裡所見的身影，那個哭泣著尋找母親的小鈴芽，遇到的並不是母親，而是她自己。這標誌著通過儀禮最終的「整合（Incorporation）」。她將椅子交給了過去的自己，並堅定地說出：「我是鈴芽的明天。」這句話完成了時間的圓，成為整部電影最強而有力的救贖。此刻，她終於跨過了那道長久以來困住她的心理門檻，從倖存者，長成了能夠擁抱未來的成人，完成了身分的轉變。
表面上，這是一趟奇幻旅程，而實際上，新海誠透過神話與社會隱喻，細膩的呈現了一場關於個人重生與自然和解的宏大儀式。無論過去經歷了多深的絕望，只要持續前行，未來的自己終將在那裡等待，擁抱現在受傷的你。這不僅是鈴芽的成長史，更是對所有倖存者最溫暖的撫慰。
儀式的最終目的，自然是撫慰傷者、亡者，讓情緒得以安放，而社會能獲得修復，繼續向前邁進。從《鈴芽之旅》可以看到，適合現代的儀式，不見得是禳災祈福的宗教性質活動，反而更趨近於彰顯人與人之間真摯的連結與互助的舉止。一如沿途陌生人所給予鈴芽的溫暖善意，平凡而綿密的守望相助，支持了臺灣社會能安穩存續。儘管天災無法完全預防，但是那些困難確實讓這片土地上的人們，從靈魂深處長出了一股美麗的韌性。
作者／傅淑萍
現為「我們的教學事業有限公司」講師，國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原（@leyou_yuan）」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 274
黃國昌今早簽辭職書了！曝柯文哲曾勸留立院
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委「兩年條款」的期限將至，8席不分區立委將在今年2月全面換血，不過，長期推動代理孕母解禁修法的白委陳昭姿，相關法案至今仍卡關，引發外界關注是否會影響兩年條款的執行。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 103
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 82
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 14
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 501
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 55
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 6
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 181
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 84
阿扁砲轟卓榮泰「驚人內幕」曝！媒體人：他在測試賴清德
保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。對此，有媒體人在其粉專「文翔政論」中解析為何陳水扁只拿卓榮泰開刀，因為阿扁看得很清楚，扁在測試總統賴清德眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 83
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 193
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 15 小時前 ・ 88
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 191
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 9
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 9