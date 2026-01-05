副刊／新海誠《鈴芽之旅》：我們必能跨越門檻，走進明天

《鈴芽之旅》海報。圖：翻攝自IMDb

生在臺灣，對於天然災害必然深有體會。水災、風災與地震，都是這小小國家時時要面對的挑戰。新海誠幾部隱喻日本震災的電影意欲傳遞的感情，與日本同位於環太平洋地震帶的我們，應該特別能感同身受。

《鈴芽之旅》自少女鈴芽遇到了神祕的「閉門師」草太而啟動。鈴芽因好奇心誤觸禁忌，拔起了鎮壓災厄的「要石」。故事設定兩顆要石是神明的化身，釘住了門後死者居住之地「常世」裡狀似蚯蚓的巨大力量。當蚯蚓竄出門檻來到現世，也將引發地震。因此，為了彌補過錯，也為了拯救被要石化身成的貓「大臣」詛咒而變成一張椅子的草太，鈴芽與這張原是過世母親親手製作的椅子，循著先前在路上奔跑的大臣與椅子所引起的騷動，追逐社群網站捕捉到可愛貓咪的最新貼文，試圖抓住大臣，要求祂將一切恢復原狀。

廣告 廣告

這場公路之旅，從九州宮崎出發，途經愛媛與神戶，一路遠赴東京。旅途間，鈴芽遇到了許多友善的陌生人，也是公路電影的形式最珍貴的地方。無論是運送蜜柑的女孩千果，還是經營小酒館的老闆瑠美，或是草太的朋友，萍水相逢、彼此協助的善意，都暗示了日常的溫暖是抵抗無情災厄的力量來源。

大臣所經之地，常世與現世之間的「門」就被打開，鈴芽與草太，努力要將門一一關上。鈴芽與草太前往的每個關門地點，都是曾經繁華但如今荒廢的遺址，如溫泉街、校園或遊樂園。最後，他們甚至深入東京繁華地表下的廢棄隧道與地底深處。這些地方雖然型態各異，但都同樣承載著往日人聲鼎沸的殘跡。東京的這道門，位於被時光遺忘的地底神宮，劇本的選址使廢墟的規模與意義變得更深沉，揭露了繁華的城市重建在遺址之上的事實，經歷漫漫的歷史、遭逢無數的變動，這裡有著許許多多的記憶。

閉門師必須聆聽土地的聲音，那些日常互動的聲響，才能有力量推上門扉。儀式性的動作背後溫柔的意義是故事的核心，所謂的阻止災厄，並非將過去抹去，而是透過鄭重悼念、感謝，而能好好地道別。我們要拚命守護世界的理由，便是為了這些曾發生過的瑣碎卻真實的生活瞬間，也殷切希冀這些時刻總會再來，像是成功關門後，那股晦暗濃稠的力量，會化作及時雨落於大地，使天地如新。

蚯蚓是大自然無常力量，而任性的大臣則是隨心所欲。天地無情以萬物為芻狗，屬於土地的力量無所謂善惡，自然災禍也無法據陟罰臧否的道德邏輯來理解，能確認的只有人類確實渺小，須當常懷敬畏之心。然而，不妨看看草太所化身成的椅子，即便少了一塊椅腳部件，搖搖擺擺，依舊奮力奔跑、戰鬥，這是生命傷痕的具象化。傷害確實曾經發生，傷痕也難以輕易癒合，但生命依然保有意志力與行動的勇氣。

隨著旅程推進，鈴芽也終於理解了長久以來縈繞心頭的夢境。夢境是潛意識被凍結的瞬間、再現的創傷，是鈴芽內心深處那塊始終未能走出震災陰影的靈魂碎片。夢境模糊了過去與未來的界線，直到旅途終點，鈴芽才驚覺什麼是救贖的真相。

從人類學的角度來觀察，電影的發展，遵守了「通過儀禮（Rites of Passage）」的架構。當鈴芽離開九州的家，她便經歷了與過往安穩生活的「分離（Separation）」，與環阿姨的生活看似平穩，底下卻有累積的問題正在發酵的暗流。

漫長的旅途與常世的冒險，則是時間的向度變得扭曲、危險又困難的「閾限（Liminality）」階段，跨越門檻是經歷曖昧不明、充滿變化的過渡狀態。當故事推進，鈴芽回到兒時舊居殘址，可以想見房屋全毀，恐怕鈴芽的母親也於當時受難。環阿姨雖接下了照養鈴芽的任務，隨著時間流逝，青少年的彆扭，以及環阿姨對自身選擇的迷惘，壓抑的一切終於被攤開來，兩人在這趟旅程中途面對自己，也面對彼此的矛盾。

在閾限，生與死的界線模糊，現實與記憶交錯。騷動的常世，往日的一切都在焚燒、破碎。危險的世界邊緣以震撼的場景、熱氣蒸騰的形象呈現，那是感官所能接收的最大值的震盪，也可以指向心理狀態，因為置身於過渡時刻接受考驗的人們，在閾限期中對自我身分的重塑是相當嚴峻的試煉。

鈴芽在夢裡所見的身影，那個哭泣著尋找母親的小鈴芽，遇到的並不是母親，而是她自己。這標誌著通過儀禮最終的「整合（Incorporation）」。她將椅子交給了過去的自己，並堅定地說出：「我是鈴芽的明天。」這句話完成了時間的圓，成為整部電影最強而有力的救贖。此刻，她終於跨過了那道長久以來困住她的心理門檻，從倖存者，長成了能夠擁抱未來的成人，完成了身分的轉變。

表面上，這是一趟奇幻旅程，而實際上，新海誠透過神話與社會隱喻，細膩的呈現了一場關於個人重生與自然和解的宏大儀式。無論過去經歷了多深的絕望，只要持續前行，未來的自己終將在那裡等待，擁抱現在受傷的你。這不僅是鈴芽的成長史，更是對所有倖存者最溫暖的撫慰。

儀式的最終目的，自然是撫慰傷者、亡者，讓情緒得以安放，而社會能獲得修復，繼續向前邁進。從《鈴芽之旅》可以看到，適合現代的儀式，不見得是禳災祈福的宗教性質活動，反而更趨近於彰顯人與人之間真摯的連結與互助的舉止。一如沿途陌生人所給予鈴芽的溫暖善意，平凡而綿密的守望相助，支持了臺灣社會能安穩存續。儘管天災無法完全預防，但是那些困難確實讓這片土地上的人們，從靈魂深處長出了一股美麗的韌性。

作者／傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師，國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原（@leyou_yuan）」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

副刊／延尚昊《醜得要命》：她到底長得怎樣？

副刊／冬日澎湖