副刊／構築生命的花園——蜉蝣的一天

作者：珍妮．威利斯 譯者：劉清彥 繪者：湯尼．羅斯 出版社：道聲出版社。圖：翻攝自博客來網路書店

非常精緻小巧的開本，封面幾近靛青色的底色配上白色亮光的書名《蜉蝣的一天》，已不知輕重為何了？封底寫著「如果只有一天的生命，你會如何妝點這一天？」

「她是蜉蝣。

這是她在世上的第一天，

也是最後一天，

因為蜉蝣只能活一天。

可是她會難過嗎？

一點都不會。

她很高興自己活著！」

人類一天就是它們的一生，蜉蝣珍惜活著的每一時刻，她看見世界揭開序幕……

蜉蝣看見蛋孵化、寶寶誕生、小綿羊學習站立、忙碌的螞蟻、嘻笑玩耍的小孩….和許多美麗的事物，蜉蝣一生看見了許多美麗的事物，在恬靜而美好的夜晚蜉蝣產下了卵，生命有了延續，當她看著月亮緩緩升起，星星閃閃發亮，她為自己的一生滿懷感謝，許下最後心願「小寶寶啊，但願你們的明天，和我的昨天一樣完美。」

即使生命短暫，但蜉蝣仍高興自己活著。圖：翻攝自小書蟲童書坊網站

《蜉蝣的一天》是一部以自然生物為主角的哲思繪本，故事描述蜉蝣在短短一天內，經歷誕生、探索世界、結交朋友、感受快樂與面對生命終點的過程。蜉蝣的生命雖然短暫，卻被作者描繪得溫柔而豐富，讓讀者在平靜的閱讀節奏中，思考「時間」、「存在」與「生命的意義」。

每頁的畫面都在說故事，留白更是引人思考，整體色調柔和，以自然系的綠色、藍色與淡黃色為主，營造出清晨到黃昏的時間流動感。隨著蜉蝣的一天推進，畫面光線也逐漸變化，讓讀者不需文字提醒，就能感受到時間的流逝。

插畫中常出現大片留白或簡潔背景，讓蜉蝣顯得渺小卻清楚可見，讀者情緒自然沉澱，而不是被強烈渲染，這不只是美學選擇，而是將「時間的流逝」具象化。沒有被填滿的畫面，讓讀者清楚感受到：生命不是被事件塞滿，而是由空隙構成。

這與現代人被行程、訊息、待辦事項填滿的生活，形成強烈對照。

在資訊密集、效率導向的現代生活中，我們早已習慣用「長度」、「成就」與「產出」來衡量人生，而這本書卻反其道而行——它選擇了一種幾乎沒有未來可言的生命，迫使我們重新思考：若人生沒有「以後」，那此刻還剩下什麼意義？我們是否把「活著」延後了？讀完這本書，很難不反問自己：我們是否總在為「以後」而活？總是將真正的生活，延後到某個理想完成之後？蜉蝣沒有「等準備好再開始」，也沒有「未來計畫」，牠只是活在被賦予的一天裡，並且完整地活過，也許我們擁有更長的人生，卻未必比蜉蝣更貼近生命本身。

只能活一天，一天就是一生，蜉蝣珍惜每一刻。圖：翻攝自小書蟲童書坊網站

孔子說：「朝聞道，夕死可也！又說：未知生，焉知死？」，好好活著這件事是很重要的。蜉蝣這樣祝福著自己的人生「這是全新的一天，也是最美好的一天」，蜉蝣只能活一天，所以一天就是一生，牠一點都不為生命短暫難過，也不怨天怨地，很高興自己活著，蜉蝣更徹底完成了四道人生中的道愛、道謝、道別，珍惜活著的每一時刻，也盡情的去活出生命的意義和價值。

